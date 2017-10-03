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Вторник, 03 октября 2017, 12:33
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12:33
«Полярного оленя» с крыши бывшего воркутинского хладокомбината перенесли в городской парк

Композицию перекрасили в бронзовый цвет.

Завершился монтаж известной воркутинцам скульптуры «Полярный олень» (автор – известный советский скульптор Анатолий Григорьев). Она обрела новое место жительства – теперь олень встречает гостей в городском парке отдыха со стороны улицы Парковой. Ранее скульптура около 60 лет стояла на крыше закрытого несколько лет назад хладокомбината, говорится в сообщении пресс-службы мэрии Воркуты.

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Композиция потребовала реставрации: восстановили металлический каркас, утерянные объемы, детализацию. Финальным этапом стало голосование активных воркутинцев на странице руководителя администрации в соцсети «ВКонтакте» – жители города выбирали цвет, в который будет покрашена скульптура. В итоге победила бронза. Со временем краска должна немного потускнеть до более благородного оттенка. 

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Инициатор идеи мэр Воркуты Игорь Гурьев лично следил за ходом ведения работ – при помощи крана-манипулятора фигура была установлена в течение часа. Ранее был завершен ремонт двухметрового постамента.

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«Мы взяли курс на восстановление знакомых всем воркутинцам символов города советской эпохи к 75-летию города, – сказал И.Гурьев. – Помимо «Полярного оленя» уже отреставрирована скульптура мальчика-пионера с мячом с поселка Северного, которая будет установлена в Аллее пионеров за Дворцом творчества детей и молодежи. На очереди - футболист из поселка Воргашор, два глобуса из поселка Северного, которые когда-то украшали вход старой школы №9 и другие. Они будут установлены в городском парке». 

В самом городском парке продолжается первый этап реконструкции – ставится декоративный забор, монтируется детская игровая площадка, завершено асфальтирование со стороны улицы Парковой. Работы по монтажу нового светодиодного освещения будут продолжаться весь октябрь. 

По словам мэра, в следующем году в рамках социального партнерства по уже готовому проекту планируется смонтировать новое освещение стелы «67 параллель» (круговое движения улиц Транспортной и Матвеева) и восстановить стелу «Шахтерская слава» (площадь Юбилейная). В плохом техническом состоянии находятся также газосветные гербы из силикатного стекла СССР и Воркуты на крышах домов по Мира, 9 и Ленина, 26.

Фото Вадима Шорникова и пресс-службы воркутинской мэрии

«КомиОнлайн»
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КомиВоркута
Культура
Социум
благоустройствопаркскульптураолень
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