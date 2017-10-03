В колонии под Сыктывкаром конфеты для осужденного «начинили» sim-картами

Сотрудники ИК-1 в поселке Верхний Чов под Сыктывкаром при досмотре передачи от гражданина К., предназначенной осужденному, в пакете с конфетами обнаружили в качестве «начинки» две сим-карты

Запрещенные предметы были изъяты, а в отношении гражданина К. составлены материалы об административном правонарушении. Кстати, сам он недавно сам освободился из мест лишения свободы.

Фото пресс-службы УФСИН по Коми