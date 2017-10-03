Жительницу Сосногорска оштрафовали за оскорбления в адрес сварщиков

Прокуратура Сосногорска провела проверку по обращению работников местной управляющей компании, которые пожаловались на размещенные оскорбления в их адрес в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, установлено, что в августе 2017 года жительница Сосногорска разместила в группе «Подслушано Сосногорск», имеющей на тот момент 12190 подписчиков, видео, на котором два работника управляющей компании сваривали мусорные контейнеры. Их труд на видео сопровождался оскорбительными комментариями девушки. Неприличные слова она адресовала работникам предприятия.

Прокуратура возбудила в отношении жительницы Сосногорска производство по делу об административном правонарушении за оскорбление в публичном выступлении. Мировой судья признала девушку виновной и назначила ей штраф в три тысячи рублей.

Фото Владилена Олофинского