КомиОнлайн

Новости

Вторник, 03 октября 2017, 16:45
  • 615
  • 0
  • 1

Жительницу Сосногорска оштрафовали за оскорбления в адрес сварщиков

Женщина прокомментировала видео сварки мусорных контейнеров.

Прокуратура Сосногорска провела проверку по обращению работников местной управляющей компании, которые пожаловались на размещенные оскорбления в их адрес в социальной сети «ВКонтакте».

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, установлено, что в августе 2017 года жительница Сосногорска разместила в группе «Подслушано Сосногорск», имеющей на тот момент 12190 подписчиков, видео, на котором два работника управляющей компании сваривали мусорные контейнеры. Их труд на видео сопровождался оскорбительными комментариями девушки. Неприличные слова она адресовала работникам предприятия.

Прокуратура возбудила в отношении жительницы Сосногорска производство по делу об административном правонарушении за оскорбление в публичном выступлении. Мировой судья признала девушку виновной и назначила ей штраф в три тысячи рублей.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСосногорск
Общество
Социум
оскорблениясварщикикомментарииштраф
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Повар-универсал (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 24500 до 32100 RUR

Заместитель начальника кулинарного производства (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 40600 RUR

Пекарь-универсал (Сыктывкар)
Лента, федеральная розничная сеть (Сыктывкар)
от 24500 до 32100 RUR

Искать вакансии
Реклама

Кто есть кто

Брагина Ирина Петровна
Родилась 6 октября 1971 г.
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика