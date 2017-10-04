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Среда, 04 октября 2017, 10:17
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10:17
«Россельхозбанк» организовал размещение биржевых облигаций «Группы ЛСР» серии 001Р-03

Их объем составил 5 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба Россельхозбанка, 3 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций
№4-55234-E-001P-02E от 14 сентября 2016 года.

Объем размещенного выпуска облигаций составил пять миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – пять лет. По выпуску облигаций предусмотрена амортизация: по 30 процентов от номинальной стоимости в даты выплат 16-го и 18-го купонов и 40 процентов от номинальной стоимости - в дату выплаты 20-го купона.

Открытие и закрытие книги заявок состоялось 29 сентября. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 9,00 – 9,25 процента годовых. В ходе букбилдинга ориентир купона был сужен до 9,00 – 9,10 процента с последующим снижением до 8,95 – 9,00 процента годовых. Финальная ставка купона была установлена на уровне 9,00 процента годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано свыше 30 заявок от всех основных категорий инвесторов, включая банки, управляющие, инвестиционные, брокерские и страховые компании. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска в 2,5 раза и составил 12,4 миллиарда рублей. Существенный спрос со стороны инвесторов позволяет рассчитывать на ликвидный вторичный рынок после размещения.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «Группа ЛСР» серии 001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», АО «Райффайзенбанк» и ПАО «Совкомбанк».

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы банка в Facebook

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облигациибанкинвесторы
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