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Среда, 04 октября 2017, 11:07
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11:07
Запасная память: как ни о чем не забыть при помощи смартфона

Предлагаем жителям Коми полезную шпаргалку самых нужных приложений.

Современному человеку приходится держать в голове слишком много дел: заплатить за электричество, сходить на родительское собрание, купить молоко – как все запомнить? Одна память хорошо, а две лучше, поэтому совместно с экспертами МТС «КомиОнлайн» подготовил для жителей Коми полезную шпаргалку самых нужных приложений, которые позволят не превратить жизнь в хаос.

Для домашних и рабочих дел

Забудьте о записках на холодильнике и стикерах на мониторе. Any.Doпланировщик, который позволяет не только составлять списки дел и писать заметки, но и диктовать их голосом, который преобразуется в текст. Здесь также могут храниться ваши дела на день и списки покупок. Всё это можно сортировать по категориям, которые в приложении называются проектами. Такая сортировка позволит не путать рабочие дела с домашними, сборы на дачу с кухонными рецептами. Еще одна удобная функция – списками и проектами можно делиться с друзьями. Хорошая альтернатива Any.Do – приложение Evernote. Сюда прямо из интернета можно сохранять тексты, фото, приложения, писать заметки, в том числе, голосовые, в приложение копии важных документов, чтобы иметь возможность использовать их в поездках – это доступно и офлайн.

Для воспитания детей

Приложение Baby tracker выполнить функцию дневника развития новорожденного, в котором можно отмечать изменения в поведении ребенка, питании, фазах сна и бодрствования. Кроме того, здесь можно завести своеобразную медкарту с напоминаниями о следующих визитах к педиатру и датах прививок.

Школьный дневник 5+ - приложение, которое вряд ли оценит ваш ребенок, зато оцените вы. Оно позволяет записывать все уроки и домашние задания к ним на каждый учебный день, а также заносить полученные оценки. Запишите тут же имена и телефоны учителей. Доступ к дневнику могут иметь сразу несколько человек – скажем, вы и ваш ребенок, за успехами которого вы следите. Однако будьте готовы, что именно ребенок будет главным в этом приложении, регулярно обновляя данные в нем после возвращения из школы. Это, безусловно, научит ребенка ответственности.

Для кулинаров

Программа Кулинарный блокнот позволяет записывать собственные рецепты, добавлять к ним фото и описание, а также делиться всем этим с друзьями. Поэтому ни один ваш кулинарный шедевр не будет забыт. Кроме того, в приложении включен поиск рецептов из открытых источников в интернете. Найденным также можно пополнить свою кулинарную коллекцию.

Для приверженцев ЗОЖ

И еще один лайфхак для поклонников спорта. Приложение Endomondo - классический фитнес-трекер, отслеживающий ваши пробежки, прыжки, прогулки пешком или на велосипеде. Вручную можно внести итоги тренировок в спортзале, а потом их проанализировать. Один минус приложения предлагаем обратить в плюс: эта программа может стать вашим помощником в поддержании английского языка, так как все аудиоподсказки для тренировок пока не переведены на русский.

Помните, как в детстве учили? Записал – значит не забыл. Записывайте. А еще больше лайфхаков и полезных подборок ищите на МТС/Медиа.

Фото с сайта pixabay.com

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