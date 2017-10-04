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15:55 Школы Коми могут получить награду за свои интернет-проекты
Заявки на конкурс «Ростелекома» принимают по 22 декабря.
«Ростелеком» объявил о старте нового этапа конкурса школьных интернет-проектов «Классный интернет». Конкурс проводится ежегодно, при этом каждый год он посвящен какой-либо отдельной теме. В 2017 году темой конкурса является «Интернет-технологии в образовании».
В период со 2 октября по 22 декабря 2017 года на сайте www.safe-internet.ru к участию в конкурсе принимаются интернет-проекты, которые уже реализованы и имеют действующие интернет-ссылки. В качестве интернет-проектов могут выступать сайт или раздел сайта, сообщество в социальных сетях, приложение для ПК или мобильное приложение, говорится в пресс-срелизе компании.
Лидирующее положение компании «Ростелеком» в телекоммуникационной отрасли нашло свое отражение в новом конкурсе, который отвечает современным стандартам информатизации школьного образования. Конкурс, в первую очередь, ставит задачей формирование у школьников умений решать различные практические задачи посредством использования современных информационно-коммуникационных технологий, ИКТ-инструментов и открытых источников информации.
Важной задачей, стоящей перед организаторами конкурса, является повышение престижа работы педагогов школ, а также их профессиональной деятельности, направленной на привитие учащимся навыков реализации на практике полученных знаний в области IT-технологий.
Конкурсные работы будут приниматься по четырем номинациям:
- IT- Обучающие сайты:
интерактивные обучающие интернет-сайты, посвященные отдельным предметам школьной программы или внеклассным занятиям.
- IT- Приложения и игры:
развивающие интернет-приложения, в т.ч. и мобильные приложения;
компьютерные игры как источник знания, в т.ч. развивающие навыки программирования учащихся.
- IT-Исследования:
интернет-сайты и интернет-приложения сопровождающие исследовательскую и проектную деятельность учащихся.
- IT-Скрайбинг:
интернет-сайты, содержащие обучающие ролики по различным школьным дисциплинам, созданные по технологии компьютерного скрайбинга в целях визуализации учебного процесса.
Победители конкурса будут отмечены дипломами и ценными призами от «Ростелекома».
Партнер конкурса - компания ESET объявил дополнительные призы для участников в номинации IT-Приложения и игры. При регистрации каждый участник получит пробную версию на два месяца антивируса ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства. В качестве приза победителям в номинации «Приложения и игры» компания ESET предоставит в качестве подарка антивирус ESET NOD32 Smart Security Family на три устройства сроком от одного года до шести месяцев.
Официальная страница конкурса - www.safe-internet.ru .
Официальный адрес электронной почты для решения любых вопросов, связанных
с условиями, процедурой проведения и прочей информацией по конкурсу: konkurs@safe-internet.ru.
Фото с сайта pixabay.com
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