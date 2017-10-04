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Среда, 04 октября 2017, 17:45
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17:45
Лицей, две гимназии и сельская школа Коми вошли в 500 лучших по стране

Республиканский физико-математический лицей несколько лет подряд удерживает позиции в рейтинге.

В списке 500 лучших школ России, которые продемонстрировали высокие результаты в 2016-2017 учебном году, оказались три образовательные организации Коми. ТОП-500 школ подготовил Московский центр непрерывного математического образования при информационной поддержке «Социального навигатора» МИА «Россия сегодня» и «Учительской газеты» при содействии Министерства образования и науки России.

Лучшие школы России — это ежегодный перечень лучших образовательных организаций России, который составляется с 2013 года. Начиная с 2015 года оценка вклада общеобразовательной организации в качественное образование определяется по результатам ОГЭ и по результатам олимпиад. Вхождение в перечень означает высокую степень подготовленности учащихся к продолжению обучения, говорится в пресс-релизе МИА «Россия сегодня».

В ТОП-500 вновь попали сыктывкарская гимназия имени А.С.Пушкина и республиканский физико-математический лицей-интернат, который также включен в 200 школ России, предоставляющих наибольшие возможности развития таланта учащихся.

В ТОПе-300 сельских общеобразовательных организаций – школа в селе Усть-Кулом. Гимназия имени А.С.Пушкина, физико-математический лицей-интернат и ухтинский технический лицей имени Г.В.Рассохина также вошли в число 100 лучших российских школ по профильным направлениям, говорится в пресс-релизе Минобраза Коми.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарУхтаУсть-Куломский район
Общество
Социум
рейтинг школлицейгимназия
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