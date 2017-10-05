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Четверг, 05 октября 2017, 13:01
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13:01
Депутатам Коми представили амбициозные планы развития региона на 18 лет вперед

Приоритетами выступают человеческий капитал, экономика, территория и управление.

Государственный совет Коми на совещании 5 октября рассмотрел программу «Развитие экономики», одним из ключевых моментов которой стала разработка новой долгосрочной стратегии социально-экономического развития региона.

Первым существенным отличием обновленной редакции от действующего документа стал увеличенный период планирования – до 2035 года, что сопоставимо с разрабатываемой стратегией развития России, говорится в пресс-релизе регионального парламента.

Вторая новация - включение в стратегию отраслевых проектов как инструментов, которые позволят сконцентрировать усилия и повысить эффективность государственного управления за счет сведения в единую систему разрозненных действий по отраслевым направлениям.

Главным отличием проекта 2035 года от действующей стратегии – это установление куда более амбициозных планов по развитию региона, нежели ранее. Таких как, определение пула стратегических устремлений республики и создание условий для закрепления молодежи в Коми: квотируемое образование, престижная работа, привлекательный доход, разнообразная сфера развлечений, отдыха и спорта, беспроблемная мобильность.

Высокое качество жизни населения республики на основе устойчивого экономического роста и создания комфортной среды проживания - главная цель новой стратегии, которую определил и глава Коми. Приоритетами развития выступают человеческий капитал, экономика, территория и управление, сформированы системы целей по каждому направлению.

В настоящее время уже проработаны основные целевые индикаторы будущей стратегии с учетом федеральных и макрорегиональных установок, организуется механизмы формирования и проработки проектов комплексного характера и проектов отраслевого значения, стало известно во время совещания.

Министр экономики региона Марина Анисимова рассказала о ходе реализации госпрограммы, о достигнутых на текущий момент результатах и основных планах на ближайшие годы.

Программа «Развитие экономики» является ключевой в перечне госпрограмм, в нее вошли самые комплексные, стратегические направления развития, такие как повышение инвестиционной активности, развитие конкурентной среды и социально-трудовых отношений, развитие научного и инновационного потенциала, а также малого и среднего предпринимательства.

В ходе презентации М.Анисимова озвучила аудитории и основные прогнозы социально-экономического развития Коми, согласно которым после 2018 года ожидается снижение валового регионального продукта. А показатели в большинстве отраслей стабилизируются.

В целом на 2018-2020 годы министерством экономики в рамках госпрограммы планируется завершение работы по проекту стратегии-2035 и подготовка прогноза социально-экономического развития. Обеспечение постоянного контроля по части исполнения «майских» указов президента, в том числе по повышению оплаты труда в бюджетной сфере в полном объеме. А также повсеместное внедрение эффективных подходов в сфере поддержки малого и среднего предпринимательства. Эта отрасль станет одним из основных финансируемых направлений в рамках госпрограммы, сообщила министр.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Экономика
Делу время
развитие экономикигоспрограммастратегия
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