В Коми почти 400 неработающих родителей детей-инвалидов получают ежемесячную помощь от государства

Как напоминает министерство труда, занятости и социальной защиты Коми, с 2012 года в республике одинокие неработающие трудоспособные родители или опекуны (мужчины в возрасте до 60 лет, женщины - до 55 лет), ухаживающие за ребенком-инвалидом младше 18 лет, на каждого ребенка-инвалида получают по три тысячи рублей в месяц. По поручению главы региона предоставление выплаты продлено до конца 2018 года.

Как пояснили в Минтруда Коми, ежемесячную компенсационную выплату в республике получают 397 неработающих трудоспособных родителей и опекунов, которые ухаживают за своими несовершеннолетними «особенными» детьми. Расходы бюджета Коми на эти цели с января по сентябрь 2017 года составили 9,7 миллиона рублей.

Для получения подробной информации по вопросам назначения ежемесячной компенсационной выплаты одиноким неработающим трудоспособным родителям или опекунам, осуществляющим уход за несовершеннолетним ребенком-инвалидом, нужно обращаться в центры по предоставлению государственных услуг в сфере социальной защиты населения по месту жительства.

Фото Елены Кабаковой