КомиОнлайн

Новости

Четверг, 05 октября 2017, 14:24
  • 388
  • 0
  • 1

14:24
Начальник управления мэрии Сыктывкара оштрафован за игнорирование жалобы жильцов

Ответ управления ЖКХ не понравился горожанам.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, проверка установила, что жильцы дома №50 по Октябрьскому проспекту направили в администрацию Сыктывкара жалобу по вопросу протекающей кровли и бездействия управляющей компании. Информацию по интересующим вопросам заявители получили не в полном объеме, ряд доводов, содержащихся в обращении, был оставлен без рассмотрения по существу. Не согласившись с ответом управления ЖКХ администрации города, жильцы дома обжаловали его в прокуратуру Сыктывкара, которая возбудила в отношении начальника управления дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан». Мировой судья Кутузовского судебного участка, рассмотревший представленные прокуратурой материалы, привлек чиновника к административной ответственности в виде штрафа в размере 5,5 тысячи рублей.

Ранее Александра Гонтаря оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения горожанина.

В октябре 2015 года заместитель руководителя администрации Сыктывкара Владимир Осипов и начальник управления ЖКХ Сергей Воронин тоже были оштрафованы за нарушение порядка рассмотрения обращений. Оба выплатили по пять тысяч рублей.

Фото Катерины Клепиковской

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Сыктывкар
Общество
Социум
начальник ЖКХштрафобращениежалоба
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Видеовзгляд

Поиск работы

Специалист по выдаче займов
РосДеньги (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Территориальный менеджер
АЛВИСА Менеджмент (Сыктывкар)

Товаровед магазина "Магнит- Косметик"
МАГНИТ, Розничная сеть (Сыктывкар)
от 31500 до 35000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика