Начальник управления мэрии Сыктывкара оштрафован за игнорирование жалобы жильцов

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, проверка установила, что жильцы дома №50 по Октябрьскому проспекту направили в администрацию Сыктывкара жалобу по вопросу протекающей кровли и бездействия управляющей компании. Информацию по интересующим вопросам заявители получили не в полном объеме, ряд доводов, содержащихся в обращении, был оставлен без рассмотрения по существу. Не согласившись с ответом управления ЖКХ администрации города, жильцы дома обжаловали его в прокуратуру Сыктывкара, которая возбудила в отношении начальника управления дело об административном правонарушении по статье «Нарушение законодательства о порядке рассмотрения обращений граждан». Мировой судья Кутузовского судебного участка, рассмотревший представленные прокуратурой материалы, привлек чиновника к административной ответственности в виде штрафа в размере 5,5 тысячи рублей.

Ранее Александра Гонтаря оштрафовали на пять тысяч рублей за нарушение порядка рассмотрения обращения горожанина.

В октябре 2015 года заместитель руководителя администрации Сыктывкара Владимир Осипов и начальник управления ЖКХ Сергей Воронин тоже были оштрафованы за нарушение порядка рассмотрения обращений. Оба выплатили по пять тысяч рублей.

Фото Катерины Клепиковской