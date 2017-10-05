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Четверг, 05 октября 2017, 16:04
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16:04
Администрациям двух сел в Коми предписали к весне найти место мусору, избавиться от грызунов и почистить колодцы

Роспотребнадзор нашел нарушения санитарных норм в Нючпасе и Усть-Илыче.

Как сообщает управление Роспотребнадзора по Коми, при проверке села Нючпас в Койгородском районе обнаружили, что там не проводились дератизационные мероприятия против грызунов, что является невыполнением мер по предупреждения возникновения природно-очаговых заболеваний. На сельском кладбище в нарушение требований санитарного законодательства под мусоросборником отсутствовала площадка на твердом основании (асфальтирование, бетонирование).
За это виновные лица были привлечены к административной ответственности, вынесено предписание об устранении выявленных нарушений до 20 мая следующего года.
В Усть-Илыче Троицко-Печорского района проверяющим не представили документы, подтверждающие выбор земельного участка под кладбище на основе санитарно-эпидемиологической оценки.  Кроме этого, в селе отсутствует сбор и вывоз бытовых отходов и мусора от населения, не оборудованы площадки для размещения контейнеров, мусоросборников.
Имелись замечания и по содержанию колодцев общего пользования - шахтные колодцы в Усть-Илыче по улице Школьной, и в Палью по улице Школьной за последние три года не ремонтировали, работы по их очистке и дезинфекции не проводили. Виновные лица были привлечены к административной ответственности, вынесено предписание об устранении нарушений до 1 марта 2018 года.

Ранее сообщалось, что администрацию Эжвы через суд обязали устранить антисанитарию на кладбище.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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КомиКойгородский районТроицко-Печорский район
Общество
Социум
антисанитарияКладбищеМусоргрызуныколодцы
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