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Четверг, 05 октября 2017, 18:13
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18:13
Пешеход погиб под колесами иномарки в Ухте

Мужчина шел по зебре.

ДТП произошло 5 октября около 17:20 на 312-м километре трассы Сыктывкар - Ухта. По сообщению пресс-службы управления ГИБДД МВД по Коми, 62-летний водитель ехал на автомобиле Renault Sandero и сбил пешехода, который переходил проезжую часть по зебре. В результате происшествия мужчина погиб.

Обстоятельства ДТП выясняются.

В прошлом году в Коми произошло 1095 ДТП, в которых 101 человек погиб, а 1500 получили травмы различной степени тяжести. По сравнению с 2015 годом, число зарегистрированных аварий с пострадавшими снизилось на 18, а число погибших в них уменьшилось на 24 человека. Такая низкая цифра по погибшим в авариях достигнута в республике впервые за всю историю статистических наблюдений. Наибольшее количество происшествий произошло в субботу. Больше всего людей погибло во вторник. На дорогах региона погибают чаще в вечернее время после рабочего дня. Показатель по тяжести ДТП также сократился и составил 6,3 погибших на 100 пострадавших (7,6 в 2015 году).

Фото УГИБДД МВД по Коми

«КомиОнлайн»
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Ухта
Происшествия
Социум
ДТПпешеходнаездзебра
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