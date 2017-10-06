Жители Коми могут стать приставами в онлайн-игре

В ней можно виртуально разыскивать алиментщиков, арестовывать имущество и взыскивать долги.

На официальном сайте ФССП России в разделе «Открытая служба» размещена интерактивная игра «Попробуй себя в роли пристава», благодаря которой каждый может проверить свои силы в этой профессии.

Теперь каждый житель Коми может примерить на себя обязанности судебного пристава, такие как исполнение решений судов и иных уполномоченных органов. Как сообщает пресс-служба УФССП по региону., уже с первых минут игрок начинает понимать, насколько загружен работой пристав. Ему приходится возбуждать и оканчивать исполнительные производства, производить арест имущества, направлять запросы и объявлять в розыск должников, ограничивать их выезд за рубеж, рассматривать обращения граждан, а также выезжать по месту жительства неплательщиков с целью взыскания задолженности.

На прохождение каждого нового уровня в игре предусмотрено определенное время. На рабочем столе у гражданского служащего постоянно появляются новые исполнительные документы. Для жителей республики участие в игре, разработанной ФССП России, станет полезным и одновременно увлекательным путешествием в профессию судебного пристава, говорится в пресс-релизе.

В игре также есть возможность проверить себя на наличие или отсутствие долгов с помощью сервиса «Банк данных исполнительных производств». При этом, выполнив данное условие, игроку начисляются бонусы.

*** УФССП напоминает и о сервисе «Личный кабинет стороны исполнительного производства», благодаря которому, не выходя из дома, можно подать обращение, ходатайство, жалобу с подтверждением своей личности. Ответ на поданное заявление поступит также в «Личный кабинет» заявителя.

Фото пресс-службы УФССП по Коми