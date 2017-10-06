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Пятница, 06 октября 2017, 12:36
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12:36
Томские ученые помогут нефтяникам в восстановлении озера и рек в Коми

Для оценки экологической ситуации применят ряд изобретений, в их числе аэрощуп.

Биологический институт Томского государственного университета (БИ ТГУ) и «ЛУКОЙЛ-Коми» приступили к реализации совместного проекта по обеспечению экологической безопасности водных объектов нефтегазоносных районов Арктики и прилегающих к ней территорий.

Выбор предприятия в пользу томских биологов сделан с учетом созданных ими уникальных разработок, аналогов которым нет на территории России, а также опыта, накопленного за время деятельности по изучению водоемов Севера, сообщает пресс-служба компании.

Главная цель, которую ставят перед собой ученые БИ ТГУ и нефтяники, – разработка комплексной программы ремедиации водных объектов в Арктике и Субарктике. Они займутся усовершенствованием уже имеющихся технологий, а также созданием новых способов и инструментов очистки водоемов от нефти и нефтепродуктов, которые могли попасть в воду. На первом этапе будет проведено обследование озера Щучье в Усинском районе, рек Ухта, Ижма, Ярега с притоками. Для оценки экологической ситуации планируется применить ряд изобретений университета, в их числе аэрощуп – разработка, за которую вуз получил золотую медаль на крупнейшей выставке «РосБиоТех 2017». Результаты исследования определят объем и характер дальнейших работ.

«ЛУКОЙЛ» одним из первых среди компаний топливно-энергетического комплекса взялся за изучение проблематики восстановления водных объектов в условиях Крайнего Севера, – сказал начальник отдела охраны окружающей среды «ЛУКОЙЛ-Коми» Владимир Костылев. – Обусловлено это тем, что львиная доля добычи углеводородного сырья осуществляется в районах, имеющих большой процент заболоченности территорий и, как правило, бесчисленное множество водотоков – от неизвестных ручьев до таких крупных рек, как Обь и Печора».

Фото предоставлено пресс-службой «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
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водные ресурсынефтедобычавосстановление ресурсов
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