Обилие осадков и недостаток тепла вдвое снизили урожай картофеля в Коми

Как сообщили «КомиОнлайну» в министерстве сельского хозяйства и потребительского рынка региона, средняя урожайность картофеля в сельхозорганизациях и фермерских хозяйствах на сегодня составляет 70 центнеров на гектар, что вдвое ниже, чем в прошлом году. Причина этому - недостаток тепла, переувлажнение почвы, сильное поражение ботвы картофеля фитофторозом из-за невозможности проведения защитных обработок. За последние три года это самое неурожайное лето по картофелю, подчеркнули в ведомстве.

Как рассказал заместитель председателя правительства республики - министр сельского хозяйства и потребительского рынка Анатолий Князев на агрофоруме «Золотая осень» в Москве, урожай убирали в этом году в очень тяжелых погодных условиях. «Бились за каждый гектар, за каждую тонну. Из-за затяжной весны долго не могли выйти на поля, сейчас не поспеваем с уборкой, убираем последние гектары», - цитирует чиновника ТАСС

Что касается овощей открытого грунта (свекла, морковь, капуста), на сегодня с полей убрано лишь 18 процентов урожая. В среднем получили 242 центнера с гектара (прогнозируемая урожайность - 250-280 центнеров на гектар, в прошлом году было 273 центнера).

Наиболее пострадала от избытка влаги и недостатка тепла свекла столовая, местами даже наблюдалась ее гибель. Зато моркови ожидают собрать больше, чем в прошлом году – 200-250 центнеров с гектара (в 2016-м собрали 162 центнера на гектар). Урожайность капусты на уровне прошлого года – 450-500 центнеров на гектар.

С учетом того, что площади посадки овощей открытого грунта во всех категориях хозяйств сократились на 70 гектаров, то овощей в Коми соберут 90-95 процентов к уровню прошлого года, но на уровне 2015-го.

Между тем режим чрезвычайной ситуации в регионе из-за неурожая вводить не собираются. В Сысольском и Прилузском районе из-за наводнений этим летом почва более 20 дней находилась в сильно увлажненном состоянии, но повсеместной гибели сельхозрастений не было. В этих районах наиболее низкие урожаи картофеля.

Исходя из прогнозной урожайности картофеля и овощей открытого грунта расчетный уровень самообеспечения в республике на 2017 год составит на картофель 67 процентов, на овощи – 24 процента. В прошлом году эти показатели составляли 83 и 27 процентов соответственно.

Поскольку Коми находится в зоне рискованного земледелия, продовольственные товары в основном завозятся из других регионов России. Риска возникновения дефицита картофеля и овощей в республике в Минсельхозе не прогнозируют.

В Коми в основном продают картофель из южных регионов страны по цене 20 - 25 рублей за килограмм. Отпускная цена местных сельхозпроизводителей, как и в прошлом году, составляет 13 рублей за килограмм картофеля, а капуста даже подешевела на три рубля. Ожидается, что к декабрю цены на овощи немного повысятся.

Фото Владилена Олофинского