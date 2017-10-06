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17:17 В Нижнем Одесе появится универсальная спортплощадка
Заниматься на ней смогут как профессионалы, так и любители.
По соглашению о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛо» и правительством Коми будет обустроен физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник» в Нижнем Одесе. Об этом сообщает пресс-служба компании.
Как рассказала руководитель «Нефтяника» Елена Липина, будет установлена универсальная площадка для сдачи норм ГТО. На новом объекте появятся как стационарные, так и выносные силовые тренажеры, различные гимнастические лестницы, перекладины, рукоходы, скамейки для пресса и наклонов вперед. Каждый желающий сможет прийти на площадку в любое время года совершенно бесплатно. Комплекс предназначен для различных возрастных групп населения, заниматься здесь смогут как профессиональные спортсмены, так и любители.
Также в рамках сотрудничества нефтяников и органов власти в течение этой осени будет обновлен сосногорский стадион «Локомотив».
Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»
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