В Нижнем Одесе появится универсальная спортплощадка

Заниматься на ней смогут как профессионалы, так и любители.

По соглашению о сотрудничестве между «ЛУКОЙЛо» и правительством Коми будет обустроен физкультурно-оздоровительный центр «Нефтяник» в Нижнем Одесе. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Как рассказала руководитель «Нефтяника» Елена Липина, будет установлена универсальная площадка для сдачи норм ГТО. На новом объекте появятся как стационарные, так и выносные силовые тренажеры, различные гимнастические лестницы, перекладины, рукоходы, скамейки для пресса и наклонов вперед. Каждый желающий сможет прийти на площадку в любое время года совершенно бесплатно. Комплекс предназначен для различных возрастных групп населения, заниматься здесь смогут как профессиональные спортсмены, так и любители.

Также в рамках сотрудничества нефтяников и органов власти в течение этой осени будет обновлен сосногорский стадион «Локомотив».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»