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Суббота, 07 октября 2017, 18:24
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18:24
Пенсионерка из Ухты заплатила 900 тысяч рублей за избавление от проклятия

Женщина нашла номер телефона экстрасенсов в газете.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, 73-летняя ухтинка решила обратиться за помощью к магам, когда подумала, что на ней лежит порча или проклятие. В газете она увидела объявление об оказании экстрасенсорных услуг. В тексте говорилось, что специалисты помогут снять порчу, сглаз и решить все проблемы. Пенсионерка позвонила по указанному телефону и озвучила свои проблемы. Экстрасенс пообещала содействие, но, чтобы обряд состоялся, попросила перевести денежные средства за оказанную услугу. Ухтинка выполнила просьбу собеседницы и провела нужные процедуры. Однако вскоре ей вновь поступил звонок от целителей, что якобы денежных средств не хватает и необходимо сделать еще один перевод. Желая избавиться от сглаза, доверчивая женщина перечислила деньги на указанные ей счета.

В результате общая сумма потраченных ею денежных средств составила 900 тысяч рублей. Пенсионерка пошла в полицию и заявила, что стала жертвой телефонных мошенников. По данному факту возбуждено уголовное дело. Ведется следствие.

*** В сентябре этого года учитель из Сосногорска перевела более миллиона рублей лжецелителям за избавление от злого рока. Примечательно, что эта женщина уже была обманута подобным образом на 400 тысяч рублей, но желание вернуть мужа в семью оказалось сильнее разума.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиУхтаСосногорск
Криминал
Социум
экстрасенсыпорчаизбавлениемошенники
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