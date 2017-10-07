КомиОнлайн

Новости

Суббота, 07 октября 2017, 22:07
  • 166
  • 0
  • 1

22:07
НАО получит еще 150 миллионов рублей на строительство дороги Нарьян-Мар – Усинск

Отрезок длиной 15 километров включен в программу развития транспортной системы региона.

 

 

Ненецкому автономному округу выделено 150 миллионов рублей на первый этап строительства третьего участка автодороги общего пользования Нарьян-Мар – Усинск. Соответствующее распоряжение правительства размещено 6 октября на официальном портале кабинета министров, говорится в сообщении пресс-службы администрации НАО.

Накануне этот 15-километровый участок дороги Нарьян-Мар – Усинск был включен в госпрограмму «Развитие транспортной системы НАО». Изменения утвердили на заседании региональной администрации, что позволяет обеспечить финансирование стройки из бюджетов всех уровней.

Средства будут перечислены НАО после подписания соглашения с Росавтодором. Как сообщила начальник управления государственных программ и приоритетных проектов департамента строительства, ЖКХ, энергетики и транспорта НАО Елена Корельская, проект соглашения с ведомством о привлечении до конца года межбюджетного трансферта из российского бюджета (150 миллионов рублей) на строительство третьего участка готов. Подписание стало возможным после принятия изменений в региональную госпрограмму и выхода распоряжения правительства о выделении денег региону.

*** НАО является единственным субъектом в европейской части страны, полностью отрезанным от сети федеральных автодорог. Для решения этой проблемы строят трассу Сыктывкар – Нарьян-Мар, одним из участков которой является дорога Усинск – Нарьян-Мар. С 1991 по 2004 годы было построено два участка общей протяженностью около 100 километров. С тех пор финансирование строительства было остановлено. Разрыв между построенными участками составляет 80,5 километров. Стоимость достройки дороги Нарьян-Мар – Усинск в ценах 2015 года составляла в 9,6 миллиарда рублей.

Строительство было возобновлено в конце декабря 2015 года. Речь идет о четвертом 15-километровом участке трассы со стороны Коми с мостом через реку Харьяха длиной 99 метров. Стоимость работ составила 1,5 миллиарда рублей.

Тогда как третий участок имеет такую же протяженность, как и четвертый, – 14 километров 970 метров. Он включает в себя 108 погонных метров искусственных сооружений. Его стоимость оценивается в 2,377 миллиарда рублей. Строительство участка планируется к завершению в 2019 году.

В Коми 4 октября ввели в эксплуатацию реконструированный участок дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар протяженностью 34,5 километра.

История строительства дороги Сыктывкар – Нарьян-Мар и что такое концессия

Фото с сайта rkomi.ru

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиНАО
Экономика
Делу время
дорогаСтроительствофинансированиегоспрограмма
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Управляющий магазином
Мотиви-м (Сыктывкар)

от 70000 RUR

Специалист прямых продаж
Элитный Сочи (Сыктывкар)
от 100000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика