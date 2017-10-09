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Понедельник, 09 октября 2017, 10:06
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10:06
В Коми отмечен самый низкий уровень безработицы за последние три года

В регионе официально не трудоустроено 6633 человека.

По данным управления занятости Минтруда Коми, на 1 октября 2017 года статус безработного имеют 6633 человека, или 1,4 процента от численности экономически активного населения региона. С начала экономического кризиса 2014-2015 годов количество зарегистрированных безработных достигла минимального значения, говорится в пресс-релизе ведомства.

В текущем году по поручению главы региона дополнительные мероприятия в сфере занятости финансируются за счет республиканского бюджета, тогда как в предыдущие два года республика получала на эти цели федеральные субсидии. Общий объем финансирования таких мероприятий в течение трех лет составил около 170 миллионов рублей, в том числе почти 103 миллиона рублей – средства федерального бюджета, 67 миллионов рублей – средства республиканского бюджета, сообщили в управлении занятости.

В 2017 году особое внимание уделяется повышению конкурентоспособности на рынке труда безработных граждан и росту уровня занятости граждан с инвалидностью. В этих целях служба занятости проводит ряд мероприятий, одно из которых – содействие в получении гражданами новых и востребованных на рынке труда республики профессий.

С 2015 по 2017 годы получили поддержку со стороны службы занятости более пяти тысяч человек. За счет средств федерального и республиканского бюджетов жители Коми смогли получить новые профессии, повысить квалификацию, устроиться на постоянные или временные рабочие места, привели данные в ведомстве.

Бороться с безработицей в Коми будут старыми способами и общероссийской базой вакансий

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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