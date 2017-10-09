Стоматология в центре Сыктывкара оштрафована за некачественную уборку и дезинфекцию

В июне 2017 года специалисты управления Роспотребнадзора по Коми провели плановую проверку клиники «Дента Люкс» на улице Старовского, 16.

Как сообщает ведомство, в стоматологической клинике и аптечном пункте нарушались отдельные требования к организации обращения с отходами; не проводился контроль за параметрами микроклимата и освещенности; нарушали требования к внутренней отделке помещений, что не позволяло проводить качественную влажную уборку.

В помещениях клиники стояла мягкая мебель, не допускающая проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Также были замечены факты несвоевременного проведения генеральной уборки вспомогательных помещений и мест общего пользования. Кроме того, при наличии бактерицидных установок не выполнялись требования по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в отдельных помещениях. А в личных медкнижках работников отсутствовали сведения о профилактической иммунизации в рамках национального календаря прививок. В журнале учета качества предстерилизационной очистки заметили исправления сведений.

По результатам проверки клинике вынесли четыре постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Постановления были обжалованы «Дента Люкс» в Сыктывкарском городском суде. Однако решениями от 11 и 13 сентября жалобы стоматологии оставлены без удовлетворения.

Постановления вступили в законную силу.

Фото с сайта pixabay.com