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11:02 Стоматология в центре Сыктывкара оштрафована за некачественную уборку и дезинфекцию
Клинике не удалось обжаловать наказание в суде.
В июне 2017 года специалисты управления Роспотребнадзора по Коми провели плановую проверку клиники «Дента Люкс» на улице Старовского, 16.
Как сообщает ведомство, в стоматологической клинике и аптечном пункте нарушались отдельные требования к организации обращения с отходами; не проводился контроль за параметрами микроклимата и освещенности; нарушали требования к внутренней отделке помещений, что не позволяло проводить качественную влажную уборку.
В помещениях клиники стояла мягкая мебель, не допускающая проведение влажной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств. Также были замечены факты несвоевременного проведения генеральной уборки вспомогательных помещений и мест общего пользования. Кроме того, при наличии бактерицидных установок не выполнялись требования по использованию ультрафиолетового бактерицидного излучения для обеззараживания воздуха в отдельных помещениях. А в личных медкнижках работников отсутствовали сведения о профилактической иммунизации в рамках национального календаря прививок. В журнале учета качества предстерилизационной очистки заметили исправления сведений.
По результатам проверки клинике вынесли четыре постановления о привлечении к административной ответственности. Общая сумма штрафов составила 30 тысяч рублей. Постановления были обжалованы «Дента Люкс» в Сыктывкарском городском суде. Однако решениями от 11 и 13 сентября жалобы стоматологии оставлены без удовлетворения.
Постановления вступили в законную силу.
Фото с сайта pixabay.com
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