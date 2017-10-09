КомиОнлайн

Новости

Понедельник, 09 октября 2017, 12:23
  • 42
  • 0
  • 1

12:23
Школьников и студентов Коми приглашают на турнир по робототехнике

Дистанционные состязания команд в четвертый раз пройдут при поддержке «Ростелекома».

Регистрация на IV открытый дистанционный командный турнир по робототехнике AR2T2, который уже в четвертый раз будет проходить при поддержке «Ростелекома», стартовала 9 октября.

Организатором популярного конкурса выступает Центр образовательных инфотехнологий Архангельского областного института открытого образования при поддержке Коми республиканского института развития образования и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Учредителем мероприятия является министерство образования и науки Архангельской области

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома» в Коми, турнир проводится среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ. В категории 9-11 классов могут принять студенты 1-2 курса техникумов и колледжей.

Для проведения конкурса разработана инновационная модель, позволяющая проводить его полностью в дистанционном формате. Специальный портал турниров по робототехнике позволяет полностью автоматизировать все процессы проведения конкурса и сделать работу жюри максимально объективной и беспристрастной.

Турнир будет проходить в несколько этапов:

  • регистрация;
  • конструирование робота по предложенной трехмерной модели и изготовление обстановки, в которой в дальнейшем он будет функционировать;
  • командам будет предложена задача, которую робот должен будет решить в подготовленной обстановке и отправить программу-решение жюри;
  • в режиме онлайн жюри оценит каждую из работ, запустив решение команд на своем роботе, а также внимательно проследит, как робот справляется со своей задачей и выставит оценки.

Основные этапы – соревновательный и оценочный – пройдут 3 ноября 2017 года.

Для команд-победителей компания «Ростелеком» учредила специальные призы – наборы Lego Technic и настольные игры.

Фото Антонины Лапуньковой

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиАрхангельскМурманск
НаукаТехнологии
ПоTechи
Ростелеком
робототехникатурниротбор
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Менеджер по продажам рекламы
Каталог ПодКлюч Сыктывкар (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Торговый представитель
Решетова Н.А. (Сыктывкар)
от 23000 RUR

Торговый представитель по Республике Коми
Булочно-Кондитерский Комбинат (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика