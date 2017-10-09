Школьников и студентов Коми приглашают на турнир по робототехнике

Дистанционные состязания команд в четвертый раз пройдут при поддержке «Ростелекома».

Регистрация на IV открытый дистанционный командный турнир по робототехнике AR2T2, который уже в четвертый раз будет проходить при поддержке «Ростелекома», стартовала 9 октября.

Организатором популярного конкурса выступает Центр образовательных инфотехнологий Архангельского областного института открытого образования при поддержке Коми республиканского института развития образования и Мурманского областного центра дополнительного образования «Лапландия». Учредителем мероприятия является министерство образования и науки Архангельской области

Как сообщает пресс-служба «Ростелекома» в Коми, турнир проводится среди учащихся 5-11 классов общеобразовательных школ. В категории 9-11 классов могут принять студенты 1-2 курса техникумов и колледжей.

Для проведения конкурса разработана инновационная модель, позволяющая проводить его полностью в дистанционном формате. Специальный портал турниров по робототехнике позволяет полностью автоматизировать все процессы проведения конкурса и сделать работу жюри максимально объективной и беспристрастной.

Турнир будет проходить в несколько этапов:

регистрация;

конструирование робота по предложенной трехмерной модели и изготовление обстановки, в которой в дальнейшем он будет функционировать;

командам будет предложена задача, которую робот должен будет решить в подготовленной обстановке и отправить программу-решение жюри;

в режиме онлайн жюри оценит каждую из работ, запустив решение команд на своем роботе, а также внимательно проследит, как робот справляется со своей задачей и выставит оценки.

Основные этапы – соревновательный и оценочный – пройдут 3 ноября 2017 года.

Для команд-победителей компания «Ростелеком» учредила специальные призы – наборы Lego Technic и настольные игры.

Фото Антонины Лапуньковой