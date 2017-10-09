Бывшего первого зама главы администрации Троицко-Печорского района снова будут судить

Завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего первого заместителя руководителя администрации Троицко-Печорского района, обвиняемого в злоупотреблении должностными полномочиями

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, в 2014 году в поселке Троицко-Печорск строили многоквартирный жилой дом в рамках муниципальной адресной программы переселения граждан из аварийного жилфонда. В ноябре фигурант подписал документы о приемке выполненных работ по строительству объекта, достоверно зная, что отдельные работы остались не выполненными. Между тем, по распоряжению чиновника данные работы были профинансированы, чем причинен ущерб администрации муниципального района на сумму более одного миллиона рублей. Чиновник не признался в злоупотреблении полномочиями. Следствием собрана доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

*** В отношении первого заместителя главы администрации Троицко-Печорского района Коми Андрея Демьяновского возбудили дело о превышении должностных полномочий, а руководства ООО «Альянс-Строй» - дело о мошенничестве в особо крупном размере.

По версии следствия, по программе переселения из аварийного и ветхого жилья администрация Троицко-Печорского района заключила в 2014 году с «Альянс-Строй» три муниципальных контракта на строительство девяти малоэтажных жилых домов в поселках Нижняя Омра и Митрофан-Дикост. Фирма-подрядчик принятые обязательства по строительству жилья выполнила ненадлежащим образом. По пяти домам построены лишь фундаменты, четыре других возведены с серьезными нарушениями. Несмотря на это, «Альянс-Строй» представил муниципальному заказчику фиктивные документы о выполнении работ по контрактам в полном объеме. Первый заместитель руководителя администрации Троицко-Печорского района, достоверно знавший о фактическом состоянии строек, акты выполненных работ по всем объектам подписал. В дальнейшем на основании подписанных им документов подрядчику были перечислены деньги. Бюджету района причинен ущерб на почти семь миллионов рублей, которые похитило руководство «Альянс-Строй».

Вину в инкриминируемом деянии А.Демьяновский не признал. В январе 2017 года суд назначил ему полтора года в колонии-поселении. Дополнительно экс-чиновника на два года лишили права занимать должности на государственной и муниципальной службе, связанные с исполнением организационно-распорядительных и административно-хозяйственных функций. В апреле Верховный суд Коми применил в отношении экс-чиновника условное осуждение.

Гендиректора «Альянс-Строй» Усмана Ибрагимова и главного инженера предприятия Ризвана Ахмадова обвинили в мошенничестве, совершенном в крупном и особо крупном размере. В производстве суда также находилось исковое заявление прокуратуры о солидарном взыскании с них и А.Демьяновского причиненного ущерба. Суд установил, что главный инженер изготовил поддельные документы, содержащие заведомо ложные сведения относительно затрат, понесенных при строительстве домов. В частности, они содержали сведения о фактически невыполненных работах. В результате из бюджета похищено более одного миллиона рублей. Главного инженера фирмы наказали условным сроком.

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