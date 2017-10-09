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Понедельник, 09 октября 2017, 17:01
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17:01
Инфляция в Коми: плата за высшее образование и студенческое общежитие выросла, билет на поезд подешевел

На рынке продтоваров третий месяц подряд наблюдалась дефляция.

В сентябре индекс потребительских цен составил 100,1 процент, что ниже прошлогоднего показателя на 0,1 процента. По итогам девяти месяцев цены на потребительском рынке выросли на 1,5 процента (за январь-сентябрь 2016 года показатель был вдвое выше). Об этом сообщает Комистат.

На рынке продовольственных товаров Коми третий месяц подряд наблюдалась дефляция. В сентябре индекс составил 99,7 процента (в августе - 98,9 процента), это связано с удешевлением плодоовощной продукции. Так, картофель за месяц стал дешевле на 20 процентов, овощи - в среднем на 4 процента, фрукты и цитрусовые - на 2 процента. Лук подешевел на 20 процентов, морковь - на 14 процентов, капуста белокочанная - на 9 процентов, яблоки и свекла - на 8 процентов, чеснок - на 7 процентов, виноград - на 5 процентов, груши - на 4 процента, помидоры - на 1 процент.

Кроме того, ниже, чем в августе, сложились цены на сахар - на 10 процентов, макаронные изделия, крупу гречневую, овсяные хлопья - на 3-4 процента, куры, муку, печень говяжью, крупу манную, пшено и соль - на 1 процент.

В то же время в сентябре на 8 процентов подорожали бананы и огурцы, на 4 процента - яйца, апельсины и лимоны, на 3 процента - рыба соленая, маринованная, копченая, пресервы рыбные, консервы фруктово-ягодные для детского питания, на 1-2 процента - хлеб и булочные изделия из пшеничной муки, чай, масло подсолнечное, сыр, молоко и молочная продукция, рыба мороженая неразделанная.

Индекс цен на непродовольственные товары в сентябре составил 100,3 процента. На 1-3 процента подорожали отдельные виды детской, мужской, женской одежды и обуви, галантерейных, бумажно-беловых товаров, бытовой техники, строительных материалов, легковые автомобили, бензин автомобильный, а также табачные изделия зарубежных торговых марок.
На столько же снизилась стоимость фотоаппаратов, планшетов, мониторов для настольного компьютера, телевизоров, электрочайников и микроволновок.

Индекс тарифов на услуги в сентябре составил 100,4 процента. С началом нового учебного года стоимость услуг высшего образования увеличилась на 70 процентов, среднего - на 4 процента, профессионального обучения, а также дошкольного воспитания - на 2 процента. Уточняется, что стоимость платных услуг высшего образования в Коми в соответствии с федеральным законодательством установлена не ниже величины нормативных затрат.

Проживание в студенческом общежитие подорожало на 10 процентов. Дороже занятия в плавательных бассейнах - на 2 процента, аренда однокомнатной квартиры, услуги в сфере зарубежного туризма и лечение кариеса - на 1 процент.

В тоже время на 15 процентов снизилась стоимость проезда в поездах дальнего следования, авиаперелета - на 3 процента.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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