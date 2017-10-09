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Понедельник, 09 октября 2017, 17:22
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17:22
Собака привела полицейских к похитителям провизии из сыктывкарского кафе

Подозреваемые признались в краже.

В Сыктывкаре в дежурную часть поступило сообщение от администратора кафе. Представитель общепита сообщил, что неизвестные проникли на склад и похитили продукты на 7 тысяч рублей. Пропало несколько видов сыров и колбас, мед, кетчуп, копчености и пластмассовый ящик, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

На место происшествия выехал кинолог со служебной собакой, которая обследовала территорию жилого массива вблизи кафе и вскоре привела стражей порядка к двум гражданам. Молодые люди признались в содеянном, а один из них сказал, что похищенные продукты находятся у него дома.

Подозреваемых доставили в дежурную часть. Это оказались местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и его несудимый 28-летний товарищ. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Оба сыктывкарца находятся под подпиской о невыезде.

*** В полицейских сводках нередко появляются сообщения о том, что жители региона идут на преступление ради еды. «КомиОнлайн» обратил на это внимание и подготовил серию материалов:

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«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Происшествия
Отморошки
кражапродуктыСобакащенячий патруль
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