Собака привела полицейских к похитителям провизии из сыктывкарского кафе

В Сыктывкаре в дежурную часть поступило сообщение от администратора кафе. Представитель общепита сообщил, что неизвестные проникли на склад и похитили продукты на 7 тысяч рублей. Пропало несколько видов сыров и колбас, мед, кетчуп, копчености и пластмассовый ящик, сообщает пресс-служба МВД по Коми.

На место происшествия выехал кинолог со служебной собакой, которая обследовала территорию жилого массива вблизи кафе и вскоре привела стражей порядка к двум гражданам. Молодые люди признались в содеянном, а один из них сказал, что похищенные продукты находятся у него дома.

Подозреваемых доставили в дежурную часть. Это оказались местный житель 1983 года рождения, ранее привлекавшийся к уголовной ответственности и его несудимый 28-летний товарищ. По данному факту возбуждено уголовное дело о краже. Оба сыктывкарца находятся под подпиской о невыезде.

*** В полицейских сводках нередко появляются сообщения о том, что жители региона идут на преступление ради еды. «КомиОнлайн» обратил на это внимание и подготовил серию материалов:

Голодная весна – 2017

Голодная зима – 2017

Голодная зима 2017-го

Фото Катерины Клепиковской