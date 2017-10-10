Сыктывкарского предпринимателя подозревают в незаконном получении субсидии на трудоустройство инвалидов

Заместитель прокурора Коми утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении директора ООО «Комилесторг». Он обвиняется в мошенничестве при получении выплат с использованием своего служебного положения, в крупном размере. Об этом говорится в пресс-релизе регионального надзорного ведомства.

По версии следствия, в 2013-2014 годах директор «Комилесторг», исполняя договор с центром занятости населения Сыктывкара об организации работ по трудоустройству инвалидов, похитил средства бюджетной субсидии, выделенной по госпрограмме «Содействие занятости населения». В этих целях он представил в центр занятости документы, содержащие недостоверные сведения о приобретении оборудования для оснащения рабочих мест для инвалидов и их трудоустройстве на предприятие. Фактически оборудование не приобреталось, документы по сделкам купли-продажи были изготовлены самим директором, а часть инвалидов осталась трудоустроенными на бумаге. В результате неправомерных действий коммерсанта бюджету причинен ущерб на сумму 350 тысяч рублей.

Вину в совершенном преступлении директор предприятия во время следствия признал. Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

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