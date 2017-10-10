КомиОнлайн

Новости

Вторник, 10 октября 2017, 15:19
  • 227
  • 0
  • 1

15:19
Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций «МегаФона»

Объем выпуска составил 15 миллиардов рублей.

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, 9 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций №4-00822-J-001P-02E от 20 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – пять лет.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28 сентября. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,85 – 8 процента годовых. Финальная ставка купона составила 7,85 процента годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано около 20 заявок от инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска и составил свыше 20 миллиардов рублей.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

Фото со страницы Россельхозбанка в Facebook

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
Москва
Бизнес
Делу время
биржевые облигациибанкинвестиции
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

от 35000 RUR

Региональный менеджер
«Интер Групп» (Сыктывкар)

Сварщик НАКС НГДО
ИК НОРД (Сыктывкар)
от 90000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика