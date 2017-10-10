Россельхозбанк организовал размещение биржевых облигаций «МегаФона»

Как сообщает пресс-служба финансового учреждения, 9 октября успешно завершилось размещение выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 в рамках программы биржевых облигаций №4-00822-J-001P-02E от 20 апреля 2016 года. Объем размещенного выпуска облигаций составил 15 миллиардов рублей. Срок обращения биржевых облигаций – пять лет.

Открытие и закрытие книги заявок состоялись 28 сентября. Первоначальный маркетинговый диапазон ставки купона был установлен на уровне 7,85 – 8 процента годовых. Финальная ставка купона составила 7,85 процента годовых.

На участие в первичном размещении облигаций было подано около 20 заявок от инвесторов. Совокупный спрос превысил номинальный объем выпуска и составил свыше 20 миллиардов рублей.

Организаторами выпуска биржевых облигаций ПАО «МегаФон» серии БО-001Р-03 выступили АО «Россельхозбанк», BCS Global Markets, Банк ГПБ (АО) и АО ЮниКредит Банк.

*** АО «Россельхозбанк» – основа национальной кредитно-финансовой системы обслуживания агропромышленного комплекса России. Банк создан в 2000 году и сегодня является ключевым кредитором АПК страны, входит в число самых крупных и устойчивых банков страны по размеру активов и капитала, а также в число лидеров рейтинга надежности крупнейших российских банков. В собственности государства находятся 100 процентов акций банка. Свидетельство о государственной регистрации кредитной организации №3349 выдано Банком России 24 апреля 2000 года.

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