В Коми предложили поставить памятник военным врачам

Идею о создании памятника медицинским работникам-участникам Великой Отечественной войны медицинское сообщество Коми обсуждает давно. Инициативу выдвинули республиканская ассоциация врачей и региональная ассоциация медицинских работников со средним специальным и высшим сестринским образованием, сообщает пресс-служба Минздрава республики.

«Увековечить героическую память наших предшественников, на долю которых выпало одно из тяжелейших в истории испытаний – Великая Отечественная война, наш почетный долг, как представителей медицинского сообщества. Республике необходимо место поклонения подвигу медицинского работника в годы войны. Это должно быть место памяти и скорби для тех, чьи родные и знакомые уходили на фронт военными врачами, средними медицинскими работниками, санитарными инструкторами и санитарами для спасения жизней солдат и мирных жителей. Такой памятник важен для всех представителей профессии – наших ветеранов, работающих медицинских специалистов, а также для тех, кто только начинает путь в медицине, чтобы осознавать, что значит в любых условиях, даже ценой своей жизни спасать жизни других людей», - сообщил главный врач Республиканского госпиталя ветеранов войн и участников боевых действий Борис Захаров.

В настоящее время идут поиски материала, разрабатывается проект будущего памятника, ведутся переговоры о месте его установки. Планируется организовать сбор средств среди представителей медицинского сообщества и неравнодушных жителей республики. При этом инициаторы проекта хотят широко обсуждать все детали будущего памятника с жителями республики, чтобы как можно больше людей смогло поучаствовать в выборе вида и места расположения монумента.

*** В годы ВОВ медицинские работники вернули в строй 72,3 процента раненых и 90,6 процента больных воинов. Смертность медработников была на втором месте после гибели на полях сражений бойцов стрелковых подразделений. Во время войны погибли или пропали без вести более 85 тысяч медицинских работников, среди них 5 тысяч врачей, 9 тысяч средних медицинских работников, 23 тысячи санитарных инструкторов, 48 тысяч санитаров и санитаров-носильщиков. Средняя продолжительность жизни санитарного инструктора на передовой в 1941 году составляла 40 секунд.

Фото Владилена Олофинского