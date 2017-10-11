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Среда, 11 октября 2017, 12:06
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12:06
В усинской школе третий год подряд дети изобретают роботов

Современные конструкторы для них закупают нефтяники.

Картинки из фильмов о будущем, роботы, умные машины и такие же дома перестали быть фантастикой. Эта объективная реальность уже сегодня делает запрос на раннее выявление детей с техническим складом ума, развитие их способностей. Чтобы, взрослея, они были способны выйти за рамки стереотипов и не боялись воплощать в реальность самые фантастические идеи.

В усинской начальной общеобразовательной школе №7 задачу эту решают творчески, а поддерживает в этом педагогов «РН – Северная нефть»: третий год здесь успешно действует кружок робототехники, с оснащением которого помогает дочернее предприятие НК «Роснефть». Сегодня занятия посещают 70 мальчиков и девочек, которые в будущем видят себя в числе изобретателей, конструкторов и проектировщиков.

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По программе благотворительности предприятия для занятий робототехникой приобретены конструкторы Lego, роботы-пчелы, программное обеспечение и современные проекторы. В этом году в распоряжении школьников, увлеченных моделированием и намеренных пополнить ряды изобретателей, появились современные конструкторы Lego WeDo 2.0, сообщает пресс-служба «Роснефти».

Конструктор Lego WeDo – это «умная игрушка», с ее помощью у детей развивается мелкая моторика, пространственное мышление и коммуникативные способности. Школьник учится работать в команде, осознает, насколько важно в наше время владение компьютерными технологиями. Модели, которые можно собрать, распределены по темам, освоение каждой решает определенную задачу. Например, «Удивительные механизмы» знакомят детей с механикой. На занятиях изучают ременные, зубчатые, кулачковые передачи и рычаги. На занятиях по теме «Дикие животные» школьники «оживляют» игрушки с помощью датчиков. «Игра в футбол» посвящена математике, «Приключения» развивают языковые навыки.  Занятия Lego предполагают проектный формат учебной деятельности, а это – одно из обязательных условий новых федеральных государственных стандартов.

«Не каждый родитель может себе позволить приобрести ребенку такой конструктор, - рассказала наставник юных техников, педагог младших классов Людмила Хаустова. - Мы благодарны коллективу «РН – Северная нефть» за то, что с пониманием относятся к современным образовательным задачам, помогают нам всесторонне развивать детей, давать им уже в младшем возрасте основы тех знаний и дисциплин, которые пригодятся в будущем».

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«Мне очень нравится заниматься робототехникой, - заявил Миша Карташов, - на кружке мы собираем разные конструкции из деталей Lego, с помощью компьютерных программ и разных датчиков заставляем их двигаться. Это очень интересно! Когда стану взрослым, буду строить роботов-спасателей и «железных помощников» для работы на производстве».

Фото пресс-службы «РН – Северная нефть»

«КомиОнлайн»
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КомиУсинск
ОбществоТехнологии
ПоTechи
РН - Северная нефть
ШколаДетиробототехника
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