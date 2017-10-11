На реке в Ухте ликвидировали 6 скважин, из которых в воду попадала нефть

В сентябре 2017 года в природоохранную службу Коми поступила информация об обнаружении на прибрежной территории реки Лыаель в Ухте шести бесхозных заглушенных геологоразведочных скважин в неудовлетворительном состоянии. Из одной из скважин наружу просачивалась нефтесодержащая жидкость. Нефтепродуктами была загрязнена прибрежная полоса и водная поверхность реки.

Как сообщает пресс-служба Минпрома Коми, комиссия, в которую вошли представители ухтинского городского комитета по охране окружающей среды, управления по делам ГО и ЧС, а также управления ЖКХ администрации Ухты, произвела осмотр береговой зоны реки Лыаель. Информация о попадании нефтепродуктов в акваторию реки подтвердилась: были обнаружены шесть ликвидированных скважин, на одной из них был зафиксирован самопроизвольный выход нефтесодержащей жидкости. На поверхности реки около этого места наблюдалась четкая радужная пленка. Для предотвращения дальнейшего загрязнения реки ниже по течению было принято решение установить боновое заграждение, а саму скважину загерметизировать. Скважина, из которой был зафиксирован выход нефтесодержащей жидкости, находится на лицензионном участке ООО «ЛУКОЙЛ-Коми».

«К настоящему моменту утечка ликвидирована силами и средствами НШУ «Яреганефть» ООО «ЛУКОЙЛ-Коми». Сотрудники нефтедобывающей компании, на территории которой была обнаружена скважина, произвели выемку загрязненной почвы и засыпали участок вокруг скважины чистым грунтом. Остальные скважины заново затампонированы бетоном с установкой тумбы, загрязнений нефтепродуктами выявлено не было. Работа по выявлению и консервации таких скважин ведется как природоохранной службой, так и силами природопользователей», - прокомментировал ситуацию первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

По данным «Тимано-Печорского научно-исследовательского центра», в обозначенном районе в 1930-1940 годы работал Химический завод №12 Водного промысла НКВД СССР. Сотрудниками завода в окрестностях было пробурено 16 скважин для добычи подземных радиевых вод. Предположительно, обнаруженные шесть скважин входят в их число. Паспортные данные, а также материалы по ликвидации этих скважин найти не удалось. На данный момент нефтепродуктов в районе реки не обнаружено, уровень радиации также не превышает норму. Ухтинский городской комитет по охране окружающей среды продолжит наблюдение за акваторией реки Лыаель.

Фото пресс-службы Минпрома Коми