Кофе в смартфоне: топ-5 лучших «бодрящих» приложений

Середина недели – самое время «загрузить» немного кофе не только в себя, но и в свой смартфон.

Что общего между кофе и мобильным приложением? Оказывается, разработчики – сами те еще кофеманы. По крайней мере, приложений, посвященных кофе, они приготовили видимо-невидимо. Эксперты МТС помогли «КомиОнлайну» разобраться в этих программах и подготовить для жителей республики подборку самых интересных приложений для истинных ценителей самого «утреннего» напитка.

Кофе для похудения

Приложение «Рецепты кофе» – наиболее полная мобильная энциклопедия этого напитка. Здесь есть коллекция из 300 рецептов: с желтком, с сиропами, фруктами, специями и шоколадом, по-английски, по-алжирски и еще много вариантов «по-». Любимые рецепты можно коллекционировать в разделе «Избранное», чтобы по утрам, еще не проснувшись, легко найти нужный. Вторая важная часть — раздел-ликбез «Все о кофе», который поможет стать настоящим кофейным экспертом.

Среди полезной информации о видах зерен, способах обжарки и их помоле есть часть «Кофе и здоровье». Здесь вы как раз узнаете о том, как похудеть при помощи кофе, сколько чашек в день можно пить без вреда для организма и даже как избавиться от кофейной зависимости.

Кофе для удивления

ICoffee free — одно из самых популярных кофейных приложений в Play Market, его пользователи уверяют, что благодаря программе даже «чувствуют запах свежезаваренного напитка».

Такие заявления звучат немного странно, с учетом того, что никакого кофе на самом деле нет. ICoffee free — это программа-прикол, которая позволяет выпить прямо… из своего смартфона. Приложение проще некуда, у него даже нет меню. Скачиваем, открываем, нажимаем на большую красную кнопку в центре и наблюдаем, как экран начинает «наполняться» кофе — словно кружка под кофемашиной. Можно даже потрясти рукой и услышать лопание пузырьков. После берем телефон как стакан, подносим ко рту, наклоняем и «выпиваем» свой кофе. Чем поражаем, по задумке создателей, всех вокруг.

Кофе для расширения кругозора

«Стаканчик» — мобильное приложение не «про», а «к» кофе — как пирожное и вместо газеты. Статистика говорит, что на утреннюю чашечку — сварить и выпить — человек тратит в среднем 6 минут в день. Авторы программы предлагают провести это время с умом и прочитать интересную и полезную именно для себя статью.

В «Стаканчике» есть тысячи текстов, видеороликов и тестов, которые рассортированы по пяти основным разделам: интересности, наука, психология, жизнь и искусство. Объединяет их одно — для чтения или просмотра каждого вам понадобится не более вышеупомянутых 6 минут. Если захотите что-то перечитать — добавляйте в «Избранное». Решили поделиться интересным? Отправьте ссылку в мессенджере.

Кофе для красоты

Для тех, кто настолько любит кофе, что хочет чаще видеть его – пусть даже на картинках, мы выбрали красивые обои для главного экрана смартфона и рамки для фото.

Программа Coffee wallpapers – это набор ярких изображений по нашей теме: тут есть зерна, чашки, турки и кофейники во всех ракурсах. Удобна она тем, что выбранную картинку можно быстро установить не только как обои, но и как аватар в WhatsApp или даже фото кого-то из адресной книги. Приложение сразу предлагает и другие тематические снимки: космос, животные, абстракция – но каждый «пакет» нужно скачать дополнительно.

А вот в приложении Coffee cup photo frame можно пойти дальше и добавить выбранное в собственной галерее фото прямо в чашку с напитком. Этот простейший «фотошоп» может стать милым вариантом романтичного мини-сюрприза, если в «кофейную» рамку вставить фотографию близкого человека. Украсить плавающего в кофе, например, мужа можно разноцветным текстом и стикерами: сердечками или шариками.

Фото пресс-службы МТС