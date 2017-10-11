Под Нижним Одесом готова к эксплуатации высокотехнологичная установка по утилизации шламов

В год здесь смогут перерабатывать и очищать свыше 4 тысяч тонн твердых и жидких отходов.

Строительство полигона на Западно-Тэбукском месторождении под Нижним Одесом продолжает совместную программу экологических мероприятий Минприроды России и компании «ЛУКОЙЛ». Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит утилизировать отходы добычи и переработки нефти без влияния на окружающую среду, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми».

Принцип действия установки, расположенной на полигоне, заключается в следующем: под воздействием высоких температур шлам подвергается термической деструкции, и в итоге распадается на уже чистый грунт, который может быть использован, например, для отсыпки площадок или при строительстве дорог, и газовоздушную смесь, которая очищается раствором щелочи в специальной емкости. Отработанная в результате очистки вода отправляется в систему поддержания пластового давления Западно-Тэбукского месторождения.

Вопросы экологической безопасности на полигоне продуманы досконально: под бетонными резервуарами выстелен специальный гидроизолирующий слой для исключения возможности проникновения жидких отходов в почву. Пробурены пять наблюдательных скважин, через которые специалисты-экологи смогут брать пробы воды. Для контроля чистоты воздуха по периметру шламонакопителя установлены газоанализаторы.

Суммарный объем переработки и очистки твердых и жидких отходов может составить свыше 4 тысяч 379 тонн в год. Полигон с аналогичным способом утилизации шламов будет введен в Усинском районе уже в ноябре этого года. На 2019 год запланировано строительство полигона на Макаръельском месторождении в Ижемском районе республики.

«Важно, что такие объекты появляются именно в Год экологии, – отметил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин, лично оценивший степень готовности полигона к запуску в эксплуатацию. – Ввод всех полигонов позволит республике окончательно решить вопрос переработки отходов нефтяной промышленности».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»