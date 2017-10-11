КомиОнлайн

Новости

Среда, 11 октября 2017, 16:04
  • 158
  • 0
  • 1

16:04
Под Нижним Одесом готова к эксплуатации высокотехнологичная установка по утилизации шламов

В год здесь смогут перерабатывать и очищать свыше 4 тысяч тонн твердых и жидких отходов.

Строительство полигона на Западно-Тэбукском месторождении под Нижним Одесом продолжает совместную программу экологических мероприятий Минприроды России и компании «ЛУКОЙЛ». Ввод в эксплуатацию этого объекта позволит утилизировать отходы добычи и переработки нефти без влияния на окружающую среду, сообщает пресс-служба «ЛУКОЙЛ-Коми».

Принцип действия установки, расположенной на полигоне, заключается в следующем: под воздействием высоких температур шлам подвергается термической деструкции, и в итоге распадается на уже чистый грунт, который может быть использован, например, для отсыпки площадок или при строительстве дорог, и газовоздушную смесь, которая очищается раствором щелочи в специальной емкости. Отработанная в результате очистки вода отправляется в систему поддержания пластового давления Западно-Тэбукского месторождения.

Вопросы экологической безопасности на полигоне продуманы досконально: под бетонными резервуарами выстелен специальный гидроизолирующий слой для исключения возможности проникновения жидких отходов в почву. Пробурены пять наблюдательных скважин, через которые специалисты-экологи смогут брать пробы воды. Для контроля чистоты воздуха по периметру шламонакопителя установлены газоанализаторы.

Суммарный объем переработки и очистки твердых и жидких отходов может составить свыше 4 тысяч 379 тонн в год. Полигон с аналогичным способом утилизации шламов будет введен в Усинском районе уже в ноябре этого года. На 2019 год запланировано строительство полигона на Макаръельском месторождении в Ижемском районе республики.

«Важно, что такие объекты появляются именно в Год экологии, –   отметил первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин, лично оценивший степень готовности полигона к запуску в эксплуатацию. – Ввод всех полигонов позволит республике окончательно решить вопрос переработки отходов нефтяной промышленности».

Фото пресс-службы «ЛУКОЙЛ-Коми»

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСосногорский районНижний ОдесУсинский районИжемский район
ТехнологииЭкономика
ПоTechи
ЛУКОЙЛ-Коми
нефтедобычаочистка нефтешламовПолигон
Материалы по теме
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Интернет-маркетолог
Мкреп (Сыктывкар)
от 25000 до 30000 RUR

Маркетолог
Мкреп (Сыктывкар)
от 20000 до 30000 RUR

Менеджер по продажам
ПроБизнесГрупп (Сыктывкар)
от 20000 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика