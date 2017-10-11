В интинском молоке нашли антибиотики

Как сообщает управление Россельхознадзора по Коми, 14 сентября 2017 года проводился лабораторный контроль сырого коровьего молока, выработанного в животноводческом отделении агрокомплекса «Инта Приполярная». В октябре при проведении внеплановой проверки на этом предприятии стало известно о нарушения ветеринарного законодательства. В частности, в молоке обнаружили антибиотики пенициллинового ряда.

Употребление в пищу такой продукции может причинить вред жизни и здоровью граждан. Агрокомплексу выдано предписание о введении режима усиленного лабораторного контроля в отношении производимого молока сроком на три месяца. Юридическое лицо приглашено на составление административного протокола.

Фото пресс-службы главы Коми