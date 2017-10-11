В Усинске появились информационные щиты в местах стихийных свалок

По инициативе сотрудников «РН – Северная нефть», дочернего общества НК «Роснефть», в рамках Года экологии и природоохранной акции «Речная лента – 2017» в местах образования стихийных свалок установлены аншлаги, уведомляющие об административной ответственности за незаконный сброс мусора. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Изготовление и установка информационных щитов - третий этап экологической акции, которая прошла при поддержке администрации Усинска и усинского комитета по охране окружающей среды. По традиции, присоединились к проекту и сотрудники усинских сервисных дочерних структур НК «Роснефть».

«Места для установки табличек выбраны неслучайно, - рассказала руководитель отдела территориального развития, экологии и природопользования администрации Усинска Галина Фащенко, - это самые проблемные участки, где ежегодно по несколько раз проводятся субботники, но спустя очень короткое время территории вновь превращаются в мусорную свалку. Так было и в этом году, когда силами «РН – Северная нефть» и их коллег из сервисных предприятий «Роснефти» были приведены в порядок участки в районе старого автозимника от Пармы до Усинска, старый причал, лесной массив в районе городской лыжни и участок в береговой зоне Черной речки. Надо отдать должное коллективу «РН – Северная нефть» - нефтяники не ограничились субботниками, а пошли дальше».

«Установка информационных табличек стала продолжением «Речной ленты 2017», - пояснил начальник отдела охраны окружающей среды «РН – Северная нефть» Руслан Карпович. – Благодаря инициативе руководства общества, акция в этом году прошла очень массово. В первых двух субботниках участвовали более 400 работников и руководителей «РН – Северная нефть», филиалов «РН-Бурение» и «РН–Сервис», «Усинское УТТ», «Усинский коммунальный сервис», «Снабсервис», ЧОП «РН–Охрана–Усинск», «РН – Ремонт НПО», а также ООО «НордСтрой». Волонтерами собрано свыше 400 кубометров мусора. Но, к сожалению, несмотря на все старания, очень скоро в тех местах, которые были приведены в порядок, снова образовались свалки – люди уверены в безнаказанности и не считают зазорным идти на прямое нарушение закона».

«Тем не менее, за несанкционированный сброс мусора предусмотрено вполне реальное административное наказание, и размеры штрафов довольно ощутимы, - дополняет руководитель Усинского комитета по охране окружающей среды Ирина Лебедева. – Хочется думать, что информация, размещенная на этих аншлагах, заставит людей задуматься и осознать, что наказание неотвратимо, что рано или поздно, но нарушитель будет пойман за руку. Спасибо нефтяникам «РН – Северная нефть» за проявленную инициативу и ее реализацию. Только так, неравнодушно и ответственно относясь к родному краю, можно позаботиться о его экологическом благополучии. Деятельность «РН – Северная нефть» - хороший пример небезразличия и ответственности».

Фото пресс-службы «РН – Северная нефть»