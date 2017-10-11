Дежавю: в столице Коми начали разбирать старый човский мост

Ездить по нему можно будет через год.

В сентябре прошлого года открыли для движения построенный рядом со старым мост через реку Човью между Эжвой и Сыктывкаром. Сразу после того, как новый мост был открыт для движения, рабочие перекрыли старое сооружение и приступили к его демонтажу, сообщал с места событий корреспондент «КомиОнлайна». Тогда руководство города утверждало, что к середине 2017 года мост будет восстановлен. И оба они заработают на четыре полосы - две в одном направлении, и две в другом.

Спустя год пресс-служба мэрии распространила релиз о том, что в Сыктывкаре дан старт реконструкции второй очереди моста через реку Човью. Подрядчик уже приступил к выполнению работ: идет демонтаж старого дорожного покрытия и оградительных сооружений. В ближайшее время начнутся работы по демонтажу пролетов, говорится в сообщении.

«До конца года мы планируем разобрать мост и возвести пять новых опор под новый. В будущем году – монтаж пролетов и устройство дорожного покрытия по технологии щебеночно-мастичного асфальтобетона. Новый мост мы планируем сдать в октябре 2018 года», – отметил представитель подрядчика Евгений Костин. Причины, по которым ранее озвученные сроки сдачи объекта перенесли на полтора года, не называются.

Отмечается, что стоимость работ составляет 126 миллионов рублей, из них 66 миллионов рублей выделено из средств бюджета Сыктывкара и 60 – из средств республиканской казны. Тогда как в ценах 2013 года смета составляла 150 миллионов рублей (50 – из городского бюджета и 100 – из республиканского). Подрядчик даже был готов начать работы без предоплаты.

*** Решение о необходимости отремонтировать човский мост было принято еще в 2012 году, когда мэрия инициировала его обследование. Экспертная комиссия нашла ряд дефектов. Построенный в 1971 году под действовавшие тогда нормативные нагрузки мост в 2013 году был признан аварийным. Прокурор Эжвинского района Сыктывкара обратился в Сыктывкарский городской суд с иском о возложении на мэрию обязанностей по строительству нового. По данным специалистов, всего на ремонт нужно было 14 миллионов рублей.

Сыктывкарский городской суд 24 июля 2013 года вынес решение, согласно которому на администрацию города возложили обязанность построить новый мост взамен существующему. К концу 2014 года он должен был появиться. К тому же в декабре 2013-го администрация столицы Коми разместила на сайте госзакупок заказ на проектные работы, стоимость которых оценивалась в 5 миллионов 999 тысяч 999 рублей. Предоставить полный пакет документации победитель аукциона должен был до 30 ноября того же года.

Руководивший тогда Сыктывкаром Андрей Самоделкин 14 декабря 2015-го заявил, что работы по строительству новой половины моста будут завершены до конца 2016 года. По его словам, на это было выделено 156 миллионов рублей.

Фото пресс-службы администрации Сыктывкара