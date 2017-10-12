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10:24 «Служба заказчика» в Сыктывкаре оштрафована за лишнее железо в воде
Жалобы поступили еще летом от жильцов дома на улице Заводской.
Постановлением Сыктывкарского городского суда 7 августа ООО «Служба заказчика» признано виновным в совершении административного правонарушения и наказано штрафом в 20 тысяч рублей.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Коми по обращения жильцов многоквартирного дома №14 по улице Заводской в Сыктывкаре провели административное расследование, во время которого отбирались и исследовались образцы горячей и холодной воды в жилых помещениях и тепловом узле дома. Об этом сообщается на сайте управления.
По результатам лабораторных исследований было установлено несоответствие гигиеническим требованиям образцов горячей воды по цветности и мутности, содержанию общего железа в квартирах и тепловом узле, а также несоответствие исследованных образцов холодной воды по содержанию общего железа в квартирах.
Признавая «Службу заказчика» виновной в совершении административного правонарушения, суд исходил из того, что общество является исполнителем коммунальных услуг и несет ответственность за качество их оказания, в том числе и в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Постановление суда было обжаловано организацией в Верховный Суд Коми, который своим решением от 20 сентября 2017 года оставил жалобу без удовлетворения, полностью поддержав позицию управления Роспотребнадзора. Решение вступило в законную силу.
Фото Антонины Лапуньковой
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