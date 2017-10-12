КомиОнлайн

Новости

Четверг, 12 октября 2017, 10:24
  • 127
  • 0
  • 1

10:24
«Служба заказчика» в Сыктывкаре оштрафована за лишнее железо в воде

Жалобы поступили еще летом от жильцов дома на улице Заводской.

Постановлением Сыктывкарского городского суда 7 августа ООО «Служба заказчика» признано виновным в совершении административного правонарушения и наказано штрафом в 20 тысяч рублей.
Специалисты управления Роспотребнадзора по Коми по обращения жильцов многоквартирного дома №14 по улице Заводской в Сыктывкаре провели административное расследование, во время которого отбирались и исследовались образцы горячей и холодной воды в жилых помещениях и тепловом узле дома. Об этом сообщается на сайте управления.
По результатам лабораторных исследований было установлено несоответствие гигиеническим требованиям образцов горячей воды по цветности и мутности, содержанию общего железа в квартирах и тепловом узле, а также несоответствие исследованных образцов холодной воды по содержанию общего железа в квартирах.
Признавая «Службу заказчика» виновной в совершении административного правонарушения, суд исходил из того, что общество является исполнителем коммунальных услуг и несет ответственность за качество их оказания, в том числе и в части соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.
Постановление суда было обжаловано организацией в Верховный Суд Коми, который своим решением от 20 сентября 2017 года оставил жалобу без удовлетворения, полностью поддержав позицию управления Роспотребнадзора. Решение вступило в законную силу.

Фото Антонины Лапуньковой

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
КомиСыктывкар
Общество
Социум
Коммунальные услугиводаштраф
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Программист С#, .NET
ГК АГАТ (Сыктывкар)

Администратор
Скай (Сыктывкар)
от 20000 RUR

от 16200 до 34800 RUR

Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика