За год в Коми очистили от нефтепродуктов более 63 гектаров земли

В Коми завершилась работа республиканской комиссии по приемке нарушенных и загрязненных нефтью и нефтепродуктами земель и поверхностных водных объектов после проведения восстановительных работ.

Как сообщает пресс-служба Минпрома, в результате обследования в Усинском районе комиссией было принято 94 участка (в том числе река Седью), прошедших комплексную рекультивацию после нефтезагрязнения, общей площадью 57 гектаров. На принятые участки установлены гарантийные обязательства сроком на два года. Два земельных участка ООО «ЛУКОЙЛ-Коми» площадью 0,53 и 6,71 гектара не были приняты комиссией в связи обнаружением нефтесодержащей жидкости и неполным растительным покровом восстановленного участка. Также комиссией не было принято по одному участку ООО «Нобель-Ойл» (0,02 гектара) и АО «Комнедра» (1,185 гектара). На этих участках работы по рекультивации будут проведены еще раз, и они вновь будут представлены комиссии в 2018 году.

В связи с полным восстановлением в Усинском районе было принято решение снять с гарантии 41 земельный участок общей площадью 57 гектаров. На 19 участков площадью 15 гектаров гарантия была продлена еще на год в связи с неполным восстановлением земель. Один из участков снят с гарантии и переведен в реестр нефтезагрязненных земель из-за повторного загрязнения нефтепродуктами.

В Ухте, Сосногорском, Ижемском и Усть-Цилемском районах принято девять участков площадью 6,4 гектара. Один участок в 0,32 гектара предложен к рассмотрению комиссией в 2018 году. Все участки находятся на территории производственной деятельности «ЛУКОЙЛ-Коми».

«Из 107 земельных участков, предъявленных комиссии, в ходе обследования было принято 103. Загрязнение большинства из них происходит по причине износа трубопроводов. До конца года «ЛУКОЙЛ-Коми» заменит еще около 120 километров нефтепроводов. Также впервые за долгое время было рекультивировано и возвращено в лесной фонд 70 участков, которые использовались для эксплуатации шламовых амбаров. Работа по рекультивации шламовых и буровых амбаров, а также по замене износившихся нефтепроводов и консервации старых скважин, будет продолжена и в последующие годы», – прокомментировал итоги рабочей поездки первый заместитель министра промышленности, природных ресурсов, энергетики и транспорта Коми Роман Полшведкин.

Комиссия рекомендовала «ЛУКОЙЛ-Коми» разработать программу мониторинга качества воды на нескольких ранее загрязненных водных объектах, провести инвентаризацию и предоставить природоохранной службе программу демонтажа не действующих трубопроводов, а также в полном объеме закончить работы по биологической рекультивации на участках Верхне-Возейского нефтяного месторождения.

*** Рекультивация земель – это комплекс мероприятий, направленных на восстановление продуктивности нарушенных земель в процессе природопользования, а также на улучшение условий окружающей среды. Работы по рекультивации обычно имеют два основных этапа – технический и биологический. На техническом этапе проводится корректировка ландшафта (засыпка рвов, траншей, ям, впадин, провалов грунта, разравнивание и террасирование промышленных терриконов), создаются гидротехнические и мелиоративные сооружения, осуществляется захоронение токсичных отходов, производится нанесение плодородного слоя почвы. В результате осуществляются образование территории. На биологическом этапе проводятся агротехнические работы, целью которых является улучшение свойств почвы.

Гарантийный срок – это период времени, в который участок после рекультивации находится под наблюдением. В случае если в гарантийный срок на участке обнаруживаются следы загрязнения, участок снова вносится в реестр загрязненных земель и проходит полный цикл рекультивации заново.

Фото с сайта minprom.rkomi.ru