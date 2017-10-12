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Четверг, 12 октября 2017, 13:40
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13:40
Банкноты в 200 и 2000 рублей ввели в обращение в России

Массово ими можно будет расплачиваться в декабре.

Банкноты номиналами 200 и 2000 рублей Банк России вводит в обращение с этого дня, сообщает «Российская газета».

Глава Центробанка Эльвира Набиуллина 12 октября впервые представила эти банкноты, до сих пор их дизайн и защитные признаки держались в строгой тайне для защиты от фальшивомонетчиков.

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Первыми новые деньги получат жители Крыма, Дальнего Востока и Москвы. Массовый ввод банкнот начнется в декабре, когда закончится настройка кассового оборудования и банкоматов. До этого их настраивали по тестовым образцам.

По словам гендиректора Гознака Аркадия Трачука, срок службы банкнот повысится в полтора раза. В частности, 200-рублевые банкноты пропитаны полимером. Банкноты будут иметь новый QR-код, по которому можно получить всю информацию о конкретной купюре.

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Дизайн купюр необычный и яркий, это поможет людям с ослабленным зрением. Лицевая сторона 200-рублевой банкноты украшена памятником затопленным кораблям в Севастополе, на ее обороте - вид на Херсонес Таврический.

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На лицевой стороне банкноты номиналом 2000 рублей изображен мост на остров Русский во Владивостоке, на оборотной - космодром Восточный. Эти символы победили во всенародном голосовании в прошлом году. На него были выдвинуты более 5000 номинантов – достопримечательностей из 1113 городов России. В лонг-лист конкурса, преодолев порог в 5000 голосов, вошли 76 символов из 49 российских регионов. Коми также прошла отбор, но в финальное голосование не попала.

Фото: Александр Корольков/РГ

«КомиОнлайн»
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Москва. Коми
Экономика
Делу время
Деньгибанкнотыкупюры
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