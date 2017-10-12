Котята стали жертвами конфликта в сыктывкарской семье

В дежурную часть в Сыктывкаре обратилась жительница местечка Лесозавод с жалобой на соседей. Женщина услышала в коридоре дома шум и ругань, а также почувствовала запах гари и тления.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, первыми на место происшествия прибыли сотрудники ГИБДД, экипаж которых оказался неподалеку. Пройдя в квартиру, полицейские увидели двух котят, не подававших признаков жизни. Тело одного животного лежало на включенной кухонной плите, а комната была в дыму.

Позже сотрудники следственно-оперативной группы выяснили, что 27-летний сын хозяйки квартиры, находясь в состоянии опьянения, требовал у матери деньги, которые она якобы взяла у него. Между родственниками возник конфликт, молодой человек набросился на женщину и, схватив оконную раму, ударил по голове. Затем сыктывкарец решил выместить злобу на домашних животных. Он ударил ножом одного котенка и бросил его на включенную плиту, а второго стал бить о дверь.

По факту жестокого обращения с животными и умышленного причинения легкого вреда здоровью возбудили уголовные дела. Известно, что ранее подозреваемый попадал в поле зрения правоохранителей за разбой, грабеж, а также был замечен в употреблении психоактивных веществ. В августе 2017 года молодой человек доставлялся в полицию по факту нанесения побоев отчиму, в результате чего было возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается. О дальнейшей судьбе котят в пресс-релизе не говорится.

*** Это не первый случай жестокости людей по отношению к животным в Коми. Ранее в убийстве кошки в Сыктывкаре обвинили девушку, которая забила ее ногами в коридоре одного из общежитий на глазах у детей. Затем раненое животное кто-то из проживающих выбросил в окно. Бездыханную кошку подобрал выходящий из подъезда мужчина и отнес ее в мусорный контейнер.

В январе этого года за подобное преступление сыктывкарского дворника приговорили к 100 часам обязательных работ. Н.Седов во время уборки двора поймал бездомного котенка, взял его за задние лапы и трижды ударил головой о ствол тополя. После этого мужчина выкинул тельце животного в заросли крапивы. Убийство произошло на глазах у малолетних детей, которые рассказали о случившемся родителям.

В июне этого года в Печоре нетрезвый мужчина поймал в подъезде бездомную кошку, посадил ее в мешок, вынес на крыльцо и трижды ударил об стену. Удары были такой силы, что кошка погибла. Свидетелями расправы стали жители дома, которые увидели происходящее из окон, однако уже ничем не смогли помочь животному. Теперь 53-летнего печорца ждет суд.

Фото с сайта pixabay.com