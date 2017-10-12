В каждой пятой компании в России трудоустраивают подростков

При публикации вакансии на hh.ru работодатель сможет поставить отметку о готовности нанимать кандидатов в возрасте от 14 лет. Соответствующее обозначение сразу появится в описании вакансии, говорится в пресс-релизе компании HeadHunter.

Соискатели также смогут увидеть предложения о работе, доступные подросткам, настроив фильтр поиска должным образом.

«Демография и новые технологии активно влияют на рынок труда – растет интерес бизнеса и государства к поколению Z. Создаются новые модели дополнительного технического, практикоориентированного образования, например, федеральная сеть технопарков Кванториум, образовательный центр «Сириус», где талантливые ребята, не достигшие совершеннолетнего возраста, принимают участие в проектах. Появляется много центров, посвященных профориентации подростков, развитию навыков проектной работы, профессиональных проб. Компании, ведущие осознанную социальную и HR политику, видя перспективы рынка труда ближайших 5-10 лет, уже сейчас активно работают с молодежью – принимают ребят на производственную практику по договорам с колледжами, берут на работу детей сотрудников, ищут через социальные сети», — прокомментировал директор по развитию HeadHunter Борис Вольфсон.

По данным опроса, проведенного Службой исследований HeadHunter, в каждой пятой компании в России есть практика привлечения на временную и/или постоянную работу соискателей в возрасте от 14 до 18 лет. Раннее знакомство соискателей в возрасте от 14 до 18 лет с особенностями рынка труда даёт возможность подготовить «почву» для развития бизнеса в будущем, а также «вырастить» специалиста в соответствии с политикой компании и ее ценностями.

«Создание условий для работы или подработки мотивированных подростков решает сразу несколько задач. С одной стороны, становится очевидна социальная ответственность бизнеса, появляется источник новых идей, особенно это касается компаний, ориентированных на молодежную аудиторию. С другой стороны, можно «сыграть на опережение» и в условиях дефицита талантов привлечь внимание подростков к бренду компании. У работодателя может быть даже личный мотив: у многих подрастают дети, и беспокойство о подготовке ко взрослой жизни, адаптации к быстро меняющейся профессиональной среде посещает каждого третьего родителя современного подростка (по данным опроса службы исследований HeadHunter)», — резюмировал Б.Вольфсон.

Согласно результатам опроса, 21 процент из 661 представителя российских компаний уже принимают на временную или постоянную работу, стажировку, либо практику подростков в возрасте 14+. Еще 22 процента выражают готовность к трудоустройству, однако заявляют, что такого опыта пока не было. Половина представителей российских компаний отметили неготовность к найму соискателей в возрастном диапазоне от 14 до 18 лет. Региональные компании, особенно из Приволжского федерального округа в два раза чаще сталкивались с наймом подростков, нежели компании из Москвы и Центрального региона.

Около половины опрошенных (48 процентов) доверили бы подросткам курьерскую работу (прием и доставку документов, товара), чуть меньше (44 процента) – административную (встречу гостей, прием звонков, набор текста, обработку документов), для 41 процента полезной оказалась бы поддержка рекламного направления (раздача листовок, расклеивание объявлений, участие в промо-акциях). Еще 31 процент нанимают/готовы нанимать несовершеннолетних кандидатов на производственный участок работ. В пятерку лидеров по ответам также вошла аналитическая деятельность: 17 процентов представителей компаний указали, что им не помешала бы помощь соискателей 14+ со сбором, обработкой и анализом данных. Меньше всего работодатели страны ждут помощи от соискателей 14+ в маркетинге и СМИ, то есть с написанием текстов, SMM и в HoReCa.

Искать подростков, готовых к трудоустройству, работодатели чаще предпочитают через сотрудников компании, друзей и знакомых (59 процентов), 53 процента используют сайты по поиску работы, а 43 процента избрали пассивную позицию и ждут, пока соискатели обратятся к ним сами. Работные сайты чаще готовы использовать и те, у кого нет опыта найма подростков. А вот те, кто уже имеет такую практику, чаще других обращаются в колледжи, и чуть меньше - пользуются работными сайтами. Интересно, что в поиск по работным сайтам больше верят небольшие компании, в то время как крупные чаще других групп удалят внимание таким источникам как личные связи, социальные сети и центры занятости.

На то, что нет соответствующих вакансий жалуются 55 процентов респондентов, на низкий уровень ответственности у соискателей – 49 процентов. Для 42 процентов неготовность нанимать подростков объясняется необходимостью постоянного контроля за деятельностью такого работника. Столько же респондентов выразили нежелание столкнуться с юридическими рисками или сложностями с оформлением. При этом 38 процентов опрошенных отметили, что кандидаты в возрасте от 14 до 18 лет не готовы к работе психологически и/или физически.

В числе преимуществ трудоустройства соискателей 14+ для бизнеса работодатели видят возможность «вырастить» квалифицированного специалиста – так ответили 59 процентов респондентов, вариант «разгрузить» ценных сотрудников компании» выбрали половина опрошенных. Тройку лидирующих ответов замыкает вариант «они (соискатели 14+) более активны» (46 процентов). В топ-5 ответов общероссийского опроса также вошла социальная причина: «я сам(а) родитель и понимаю, что нужно прививать ребенку культуру труда с 14 лет», - на это указали 33 процента опрошенных, и вариант: «Они охотнее берутся на рутинную/специфическую работу» (32 процента). В меньшей степени для российских работодателей ценно то, что с несовершеннолетними специалистами легче расстаться (13 процентов), и всего 5 процентов не видят преимуществ в работе с молодыми кадрами, а рассматривают их лишь как выход из ситуации дефицита опытных специалистов на рынке труда.

Пользу для кандидатов в возрасте от 14 до 18 лет в раннем трудоустройстве представители компаний видят в росте уровня ответственности и самостоятельности (73 процента). Об опыте, который может пригодиться для карьеры в дальнейшем, говорят 71 процент респондентов. Аргумент «возможность быть финансово независимым» стал решающим для 69 процентов опрошенных. Еще 68 процентов работодателей апеллируют к необходимости получения опыта работы в коллективе. А чуть больше половины (53 процента) предполагают, что такой опыт воспитывает в юных кандидатах дисциплинированность.

В юридических аспектах трудоустройства подростков разбираются полностью только 17 процентов опрошенных. Еще 43 процента считают себя юридически грамотными, но допускают незнание каких-то нюансов.

Фото пресс-службы мэрии Сыктывкара