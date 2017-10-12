Мотоциклист признался в наезде на жителя Коми, тело которого нашли в лесу

Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 8 октября 2017 года в лесополосе в районе поселка Приозерный Корткеросского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.

По данным следствия, погибший 60-летний мужчина из Сыктывдинского района в сентябре этого года приехал к родственникам в поселок Приозерный. Он вышел из дома своей матери 13 сентября и обратно не вернулся.

Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Корткеросского района, который был задержан. На допросе молодой человек пояснил, что 13 сентября в темное время суток ехал с другом на мотоцикле и сбил мужчину. После того, как понял, что потерпевший мертв, он спрятал тело в лесу, не сообщил о произошедшем, потому что боялся ответственности.

В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Достоверность его показаний будет проверена следственным путем. Расследование уголовного дела продолжается.

Фото Владилена Олофинского