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16:03 Мотоциклист признался в наезде на жителя Коми, тело которого нашли в лесу
Молодой человек испугался ответственности.
Как сообщает пресс-служба СУ СК по Коми, 8 октября 2017 года в лесополосе в районе поселка Приозерный Корткеросского района обнаружено тело мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело об убийстве.
По данным следствия, погибший 60-летний мужчина из Сыктывдинского района в сентябре этого года приехал к родственникам в поселок Приозерный. Он вышел из дома своей матери 13 сентября и обратно не вернулся.
Правоохранители установили, что к совершению преступления причастен 18-летний житель Корткеросского района, который был задержан. На допросе молодой человек пояснил, что 13 сентября в темное время суток ехал с другом на мотоцикле и сбил мужчину. После того, как понял, что потерпевший мертв, он спрятал тело в лесу, не сообщил о произошедшем, потому что боялся ответственности.
В отношении подозреваемого решается вопрос об избрании меры пресечения. Достоверность его показаний будет проверена следственным путем. Расследование уголовного дела продолжается.
Фото Владилена Олофинского
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