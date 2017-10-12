«КомиОнлайн» запускает новый проект в пятницу 13-го

Каждую пятницу «КомиОнлайн» и «Красное знамя» будут подводить итоги уходящей недели. Журналист Валерий Черницын поделится с пользователями Сети своим мнением о событиях в республике.

Первый выпуск и прямой эфир телепроекта «Протрем очки» будет транслироваться c 15:00 в группе «КомиОнлайна» во «ВКонтакте» 13 октября, видеозапись можно будет найти на сайтах komionline.ru и komikz.ru.

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