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«КомиОнлайн» запускает новый проект в пятницу 13-го
Авторский взгляд на главные события недели представим в телепроекте «Протрем очки».
Каждую пятницу «КомиОнлайн» и «Красное знамя» будут подводить итоги уходящей недели. Журналист Валерий Черницын поделится с пользователями Сети своим мнением о событиях в республике.
Первый выпуск и прямой эфир телепроекта «Протрем очки» будет транслироваться c 15:00 в группе «КомиОнлайна» во «ВКонтакте» 13 октября, видеозапись можно будет найти на сайтах komionline.ru и komikz.ru.
Фото с сайта pixabay.com
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