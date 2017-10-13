Мать двоих детей из Эжвы вернет государству семейный капитал

Прокуратура Вуктыла провела проверку по обращению управления Пенсионного фонда России в Сыктывкаре.

Как сообщает пресс-служба регионального надзорного ведомства, установлено, что жительница Эжвинского района столицы Коми, ее двое детей и еще четверо родственников проживают в квартире площадью 28,3 квадратных метра, предоставленной по договору социального найма. После рождения второго ребенка эжвинка обратилась в управление Пенсионного фонда с заявлением о выдаче ей государственного сертификата на материнский капитал.

После принятия положительного решения женщина заключила с ООО «Инвестиционный Центр» договор о предоставлении займа на приобретение жилья и приобрела однокомнатную квартиру в Вуктыле.

Средства материнского капитала в размере 453 тысячи рублей были перечислены «Инвестиционному центру» в счет погашения задолженности по кредиту женщины.

Жительница Эжвы при оформлении документов представила в управление Пенсионного фонда по Сыктывкару нотариально заверенное обязательство об оформлении квартиры в общую долевую собственность на нее и двоих детей, поскольку это является одним из основных условий распоряжением средствами маткапитала при покупке жилья.

Однако на самом деле женщина оформила право собственности на новое жилье лишь на себя, после чего продала квартиру. Таким образом она неосновательно обогатилась за счет федерального бюджета, при этом не улучшив жилищные условия своей семьи, в том числе двоих детей.

Прокуратура Вуктыла направила в Эжвинский районный суд Сыктывкара иск о взыскании с женщины в пользу федерального бюджета суммы в 453 тысячи 026 рублей. Требования удовлетворены судом в полном объеме. После вступления решения в законную силу прокуратура проконтролирует его фактическое исполнение.

Фото Елены Кабаковой