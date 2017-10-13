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Пятница, 13 октября 2017, 11:33
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11:33
Зима в Коми прогнозируется теплее прошлогодней

Температурный фон с октября по март ожидается около и выше средних многолетних значений.

По прогнозу Гидрометцентра России, в октябре, ноябре, декабре, январе и феврале на большей части республики средняя месячная температура ожидается около средних многолетних значений.
В декабре на северо-востоке, в марте на всей территории Коми — выше.

Как отмечается в сообщении Коми ЦГМС, средняя температура за октябрь - март прогнозируется выше, чем за предыдущий холодный период. Теплее прошлогоднего предполагаются ноябрь и декабрь.

Климатическая норма для октября: в южных районах 0 – плюс 1 градус, в центральных и северных районах минус 1 – минус 3 градуса, на крайнем северо-востоке минус 5;

- для ноября: минус 6 - 10 градусов, на северо-востоке – минус 11 - 14.

- для декабря: минус 15 – минус 18 градусов, на северо-востоке до минус 20;

- для февраля: минус 13 – 16 градусов, на северо-востоке – минус 18 – 21 градус;

- для марта: в южных районах – минус 7 – 9 градусов, в северных – минус 11-16.

В течение холодного периода вероятностный прогноз погоды будет корректироваться месячными, декадными и краткосрочными прогнозами погоды.

Фото Владилена Олофинского

«КомиОнлайн»
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Коми
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Погодапрогнозхолодзима
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