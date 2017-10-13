В России вместо подростков в кино стали ходить 30-летние

В связи с этим предложено снимать и показывать больше семейных картин.

Количество зрителей-подростков в российских кинотеатрах уменьшилось вдвое, это заставляет менять направление поддержки кинопроизводства в сторону создания семейных фильмов, сообщил председатель попечительского совета Фонда кино Владимир Толстой.

«Жизнь меняется. Мы остро чувствуем новые вызовы и понимаем, что есть необходимость в том, чтобы обозначить новые цели и задачи перед Фондом кино. По той аналитике, которой мы располагаем, достаточно серьезно меняется зритель. Сегодня, по сравнению с 10-летней давностью, почти в два раза уменьшилось число подростков в кинотеатрах», - цитирует В.Толстого «Интерфакс».

Он отметил, что сегодня подавляющее большинство зрителей - люди 30-35 лет, которые привыкли ходить в кинотеатры. «Это уже, как правило, молодые семьи. Они приходят, в том числе и на семейные просмотры. Эти перемены диктуют необходимость менять приоритетные направления поддержки кинопроизводства, стимулируют появление отечественных кассовых фильмов для семейной аудитории», - предложил В.Толстой.

По его словам, для насыщения кинорынка российскими картинами требуется увеличение жанрового многообразия фильмов, содействие успешной прокатной судьбе, в том числе и авторского кино, и документального, и неигрового.

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