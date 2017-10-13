Внебольничная пневмония диагностирована у троих вуктыльских школьников

Это означает, что в школе есть условия для распространения бактериальной инфекции.

В школе Вуктыла зафиксирован случай групповой бактериальной внебольничной пневмонии, сообщила 13 октября на пресс-конференции н теме увакцинопрофилактики гриппа и ОРВИ главный специалист эпидемиолог республики Нина Овчинникова. Об этом пишет «Комиинформ».

По ее словам, медики назвали три случая заболевания групповой внебольничной пневмонией в вуктыльской школе.

«Это говорит о том, что в школе есть условия для распространения бактериального возбудителя инфекции, - пояснила она. – Мы должны сделать все, чтобы не допустить случаев вирусной внебольничной пневмонии».

Медики напомнили, что в этом году в России будет циркулировать более заразный грипп. Если в прошлом сезоне доминирующим среди вирусов гриппа был вариант штамма А(H1N1) под названием «Гонконг», то в этом году ожидается другая разновидность – «Мичиган».

Главный специалист по инфекционным болезням Коми Владимир Катков пояснил, что особенность «Мичигана» в том, что он протекает без характерных признаков. «Грипп опасен, прежде всего, своими осложнениями, - рассказал он. – Особенность штамма в том, что он поражает сосудистую систему легких, что препятствует поступлению кислорода, и достаточно сложно выявляется. При молниеносных формах летальный исход может наступить буквально в течение нескольких часов».

Н. Овчинникова отметила, что, как правило, вирусы привозят люди, приезжающие из заграничных отпусков. «В прошлом году штамм «Гонконг» впервые был зафиксирован в Усть-Вымском районе, где заболели местные жители после поездки во Вьетнам», - цитирует издание.

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