Сыктывкарка перечислила «экстрасенсам» почти 2 миллиона рублей за снятие порчи

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в отдел полиции Сыктывкара поступило заявление от 55-летней женщины, которая обратилась к стражам порядка с просьбой разыскать экстрасенсов, оказывающих, по ее мнению, некачественные услуги. Выяснилось, что жительница Эжвы оказалась в сложной жизненной ситуации. Сначала она потеряла сына, а затем серьезно заболел супруг. Женщина решила, что на ее семью наложен сглаз, поэтому обратилась к магам.

Аферисты, воспользовавшись состоянием заявительницы, в течение нескольких месяцев проводили обряды снятия порчи. За сеансы женщина исправно платила деньги, перечисляя их на указанные реквизиты. Однако накопленных за несколько лет денег в размере порядка 700 тысяч рублей хватило ненадолго. Когда деньги закончились, женщина оформила несколько кредитов на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

В начале октября после очередного перевода целители пообещали пенсионерке, что на этом ее беды закончатся, и порча будет снята со всех ее близких. Однако после перестали отвечать на звонки. В результате общая сумма похищенных обманом средств составила порядка 1,9 миллиона рублей. Интересен тот факт, что родственники заявительницы ничего знали о ее общении с экстрасенсами.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время установлены лица, на счета которых перечислялись денежные средства. Все счета и номера сотовых телефонов зарегистрированы в других регионах. Ведется следствие.

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