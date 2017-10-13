КомиОнлайн

Новости

Пятница, 13 октября 2017, 16:05
  • 165
  • 0
  • 1

16:05
Сыктывкарка перечислила «экстрасенсам» почти 2 миллиона рублей за снятие порчи

Пенсионерке пришлось оформить кредиты.

Как сообщает пресс-служба МВД по Коми, в отдел полиции Сыктывкара поступило заявление от 55-летней женщины, которая обратилась к стражам порядка с просьбой разыскать экстрасенсов, оказывающих, по ее мнению, некачественные услуги. Выяснилось, что жительница Эжвы оказалась в сложной жизненной ситуации. Сначала она потеряла сына, а затем серьезно заболел супруг. Женщина решила, что на ее семью наложен сглаз, поэтому обратилась к магам.

Аферисты, воспользовавшись состоянием заявительницы, в течение нескольких месяцев проводили обряды снятия порчи. За сеансы женщина исправно платила деньги, перечисляя их на указанные реквизиты. Однако накопленных за несколько лет денег в размере порядка 700 тысяч рублей хватило ненадолго. Когда деньги закончились, женщина оформила несколько кредитов на общую сумму 1,2 миллиона рублей.

В начале октября после очередного перевода целители пообещали пенсионерке, что на этом ее беды закончатся, и порча будет снята со всех ее близких. Однако после перестали отвечать на звонки. В результате общая сумма похищенных обманом средств составила порядка 1,9 миллиона рублей. Интересен тот факт, что родственники заявительницы ничего знали о ее общении с экстрасенсами.

По факту мошенничества в крупном размере возбуждено уголовное дело. В настоящее время установлены лица, на счета которых перечислялись денежные средства. Все счета и номера сотовых телефонов зарегистрированы в других регионах. Ведется следствие.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
Версия для печатиВерсия для печати
СыктывкарЭжвинский район Сыктывкара
Криминал
Социум
лжецелителиМошенничествоэкстрасенсы
Поделиться:
Если вы заметили смысловую, орфографическую, стилистическую или другую ошибку на этой странице, просто выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter. Выделенный текст будет автоматически отослан редактору.
Реклама
comments powered by HyperComments
Реклама

Поиск работы

Директор магазина
Имидж-мастер (Сыктывкар)
от 25000 RUR

Директор магазина
Детский Мир (Сыктывкар)


Искать вакансии
Реклама
Реклама

Календарь

пн
вт
ср
чт
пт
сб
вс
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
Октябрь 2017
 
Реклама
comments powered by HyperComments

Свидетельство о регистрации средства массовой информации ИА №ФС77-58855, выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых комуникаций, 28.07.2014

© ООО «Медиа системы», 2006–2017.

При использовании материалов сайта обязательна ссылка на источник. Не предназначено для лиц моложе 18 лет

Яндекс цитирования Яндекс.Метрика