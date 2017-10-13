КомиОнлайн

Авторский взгляд

Пятница, 13 октября 2017, 18:31
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18:31
«Протрем очки»: выпуск первый

Авторский взгляд на события недели - в новом телепроекте «КомиОнлайна».

Первый выпуск и прямой эфир телепроекта «Протрем очки» транслировался с 15:00 в группе «КомиОнлайна» во «ВКонтакте» 13 октября.

Журналист Валерий Черницын сегодня размышлял о главном несостоявшемся событии в Коми, рассказал, почему для отдельных лиц Сыктывкарский суд - самый гуманный суд в мире, а также о тяжелейшей судебной борьбе экс-мэра Романа Зенищева. Завершился выпуск не менее актуальной темой «боярышникового лобби».

Напомним, каждую пятницу «КомиОнлайн» и «Красное знамя» будут подводить итоги уходящей недели. Следующий эфир состоится в 15:00 20 октября. Видеозапись появится на сайтах komionline.ru и komikz.ru.

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкар
Общество
Социум
итоги неделиавторский взглядтелетрансляция
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