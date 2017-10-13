Осужденный за растрату миллионнов рублей экс-глава управляющей компании Сыктывкара добился сокращения срока

Руководителя ООО «Октябрьская управляющая компания» Евгения Шарапова обвинили в растрате почти 46 миллионов рублей, принадлежащих двум ресурсоснабжающим организациям.

По версии следствия, фигурант с 2011 по 2013 год не перечислял в полной мере ОАО «ТГК-9» (правопреемник ПАО «Т Плюс») и ОАО «Сыктывкарский водоканал» денежные средства, которые выплатили за отопление и водоснабжение жильцы домов, находящихся на обслуживании «Октябрьской управляющей компании». Ущерб «ТГК-9» от этих действий составил около 44 миллионов рублей, водоканал недополучил около 1,9 миллиона рублей. Этими деньгами Е.Шарапов распорядился по своему усмотрению.

Суд установил, что Е.Шарапов похитил 45,8 миллиона рублей, поступившие от населения за отопление и водоснабжение. Деньги он переводил на счета аффилированных организаций – ООО «Коми жилищная компания» и ООО «Коми жилищная компания – Центральная». Также собранные с населения средства переводились на счета индивидуального предпринимателя В.Соснина, который якобы оказывал управляющей компании услуги по взысканию в судебном и внесудебном порядке просроченной задолженности с физических и юридических лиц.

Оба фигуранта отрицали растрату и хищение средств. Летом Сыктывкарский горсуд назначил экс-директору наказание в виде четырех лет лишения свободы, штрафа в размере 500 тысяч рублей и лишения права заниматься деятельностью в сфере жилищно-коммунального хозяйства в течение двух лет. Предприниматель осужден к трем годам лишения свободы и штрафу в размере 350 тысяч рублей. Отбывать наказание обоим предстоит в исправительных колониях общего режима. Приговор в законную силу не вступил.

Как сообщили «КомиОнлайну» в пресс-службе региональной прокуратуры, Верховный суд Коми 12 октября частично удовлетворил апелляционное представление гособвинителя и жалобу стороны защиты, сократив срок лишения свободы Е.Шарапова и В.Соснина на два месяца - до 3 лет 10 месяцев.

«Октябрьская управляющая компания» вошла в число организаций, которые охватило массовое банкротство в 2013-2014 годах. Долги перед поставщиками услуг в одно время составили 145 миллионов рублей. Организация направила заявление в Арбитражный суд Коми о признании банкротом. Стадию наблюдения ввели осенью 2013 года. Как заявлял тогда Е.Шарапов, процедура банкротства не стала неприятной неожиданностью. Он заверил жителей домов, которые обслуживает компания, что ничего не изменится. А позже весь жилфонд после проведения соответствующего конкурса перешел под управление новой управляющей компании практически с таким же названием – ООО УК «Октябрьская управляющая компания» (сейчас ООО УК «Октябрьская»). Ее также возглавлял Е. Шарапов, а затем стал руководителем ООО УК «ЖЭК».

Фото Елены Кабаковой