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Вторник, 12 декабря 2017, 14:00
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Получившую термос вместо поездки в Москву многодетную семью из Коми поощрят путевкой в санаторий

Местные власти не нашли средств, чтобы отправить Щукиных с девятью детьми в столицу.

Региональное отделение ОНФ в Коми держит на контроле ситуацию с выделением многодетной семье Щукиных земельного участка с положенной по закону инфраструктурой и помогает преодолеть бюрократические преграды, чтобы получить льготы по оплате услуг ЖКХ. Также активистам стало известно, что многодетная семья из Сосногорска победила во всероссийском конкурсе «Семья года» в номинации «Многодетная семья», но не была направлена на награждение в Москву, чтобы получить заслуженную награду из рук президента. Об этом говорится в пресс-релизе ОНФ в Коми.

Общественники выяснили, что республиканские и муниципальные власти не смогли изыскать средства на организацию поездки многодетной семьи в Москву, чтобы представить Сосногорск и Коми в целом. Всего на конкурс поступило 322 заявки из всех регионов России. В рамках пяти номинаций конкурса семью Щукиных из Сосногорска признали в числе лучших семей России в номинации «Многодетная семья».

В семье девять детей: шестеро несовершеннолетних, в том числе ребенок с ограниченными возможностями здоровья, и еще трое взрослых, достигших 18-летнего возраста. Родители считают семью приоритетом своей жизни и уделяют большое внимание воспитанию и развитию детей.

Вместо поездки в Москву семья Щукиных была приглашена для награждения в Сыктывкар на торжественное чествование лучших матерей Коми. Заместитель председателя правительства республики Наталья Михальченкова вручила им диплом, почетную книгу «Семья года 2017» и подарила металлический термос. Эта история в конце ноября получила широкую огласку в соцсетях и СМИ.

При этом в мае 2017 года Щукины были признаны одной из лучших многодетных семей региона и получили премию правительства Коми в 100 тысяч рублей.

Как рассказала представителям Народного фронта Лариса Щукина, вице-премьер принесла личное извинение из-за сложившихся накладок при организации поездки. И по имеющейся информации, сейчас решается вопрос о выделении сертификата семье на посещение санатория. «Мы проживаем в частном доме. Как многодетная семья мы получили земельный участок, но в лесу, без инфраструктуры. Из-за большой бумажной волокиты не можем полностью воспользоваться льготами по оплате услуг ЖКХ», – добавила Л.Щукина.

«Конечно, такая ситуация недопустима. И мы должны знать, кто допустил такое бездушие, и какая за это последовала ответственность. Региональное отделение ОНФ не оставит без внимания проблемы, с которыми сталкивается многодетная семья Щукиных, и мы проконтролируем, чтобы эта семья получила положенные ей по закону льготы по оплате услуг ЖКХ, а также решился вопрос с выделенным участком. Я взяла ситуацию на личный контроль», – подчеркнула член центрального штаба ОНФ, депутат Госдумы Ольга Савастьянова.

Фото с сайта pixabay.com

«КомиОнлайн»
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КомиСыктывкарСосногорскМосква
Общество
Социум
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