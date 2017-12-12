Выпускники аграрных вузов в этом году быстрее других находили работу

Сложнее всего с трудоустройством пришлось юристам, экономистам и финансистам.

«Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» подготовил рейтинг востребованности вузов. В 2017 году в исследование вошли 448 вузов из 81 субъекта. Оценка проводилась по таким критериям, как востребованность подготовленных специалистов работодателями, коммерциализация интеллектуального продукта, производимого вузом, а также востребованность научно-исследовательского продукта.

В рейтинг вошли государственные, ведомственные, муниципальные и частные вузы, среди которых — 127 инженерных вузов, 89 классических университетов, 54 сельскохозяйственных вуза, 61 вуз из сферы управления, 69 гуманитарных и 48 медицинских. В исследование не были включены филиалы, высшие духовные учебные заведения, вузы сферы культуры и военного профиля.

«Как показали результаты данного исследования, по соотношению «доли выпускников, получивших направление на работу» лидируют сельскохозяйственные вузы страны — почти 68 процентов выпускников получают направление на работу. Наименее востребованы работодателями выпускники вузов сферы управления (экономика, финансы, юриспруденция, 28,6 процента)», — говорится в сообщении.

По показателю «доли средств в бюджете вуза от научных исследований», лидируют инженерные вузы страны (в среднем 15,6 процента бюджета вузов). Показатели у медицинских и сельскохозяйственных вузов гораздо меньше — 9,1 процента и 8,2 процента, соответственно. Самые низкие средние значения у гуманитарных вузов (7,7 процента). По показателю «индекс цитирования трудов сотрудников организации», классические университеты продемонстрировали результат в 11,9 процента, медицинские вузы — 11,7 процента, а гуманитарные — 8,6 процента.

«Рейтинг хорошо себя зарекомендовал, второй год он подряд показывает высокую читаемость и востребованность: многие молодые люди на его основе делают выбор своей образовательной траектории», — сказала руководитель проекта «Социальный навигатор» МИА «Россия сегодня» Наталья Тюрина.

Она отметила, что нынешний рейтинг фиксирует результат прошедшей реструктуризации и оптимизации сети высших учебных заведений России. Так, по данным Рособрандзора, с 2014 года сеть сократилась в два раза, а это значит, что сама база рейтинговой оценки стала другой. Изменение сети привело к тому, что целый ряд университетов, которые в 2016 году занимали достойные позиции, в 2017 покинули «топы».

В номинации «сельскохозяйственные вузы» как и в прошлом году, лидируют Ставропольский государственный аграрный университет и Кубанский государственный аграрный университет. Среди инженерных вузов лучшие результаты показали МИФИ, Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и МГТУ имени Н.Э. Баумана.

Вошел в этот рейтинг и один из вузов Коми – УГТУ – правда, он на 76 месте (66,3 процента выпускников получили направление на работу).

Лидером рейтинга среди классических университетов, как и в прошлом году, стал Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова. На втором месте Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина. Замыкает тройку лидеров Национальный исследовательский Томский государственный университет.

Сыктывкарский госуниверситет занял 32-ю строчку (здесь 88 процентов выпускников получили направление на работу).

Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля лидерами по востребованности стали Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики».

Среди вузов экономического, финансового и юридического профиля самыми востребованными оказались Российская экономическая школа, Московская высшая школа социальных и экономических наук и Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики». Первые места среди гуманитарных (педагогических и филологических) вузов заняли Православный Свято-Тихоновский Гуманитарный Университет, Московский городской педагогический университет и Российский государственный педагогический университет имени А.И.Герцена.

В номинации «медицинские вузы» лидируют Нижегородская государственная медицинская академия, Российский национальный исследовательский медицинский университет имени Н.И. Пирогова и Первый Московский государственный медицинский университет имени И.М. Сеченова.

*** Как сообщалось ранее, в этом году поступающие в вузы Коми сохранили интерес к юридическим и экономическим специальностям

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